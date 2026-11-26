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O iogurte grego passa por uma coagem que retira parte do soro e o deixa mais espesso. Essa é uma técnica tradicional nos Bálcãs e no Oriente Médio – não é exclusiva da Grécia, mas é comum por lá.

O nome ganhou força nos EUA quando a empresa grega FAGE começou a vender o produto importado em 1998. Depois, marcas sem ligação com o país adotaram o rótulo. A primeira delas foi a Chobani. Fundada pelo imigrante curdo-turco Hamdi Ulukaya, a empresa começou a comercializar a receita sob o nome “iogurte grego” e foi a grande responsável pelo sucesso dele no mercado estadunidense a partir de 2005.

Menos açúcar na infância está associado a envelhecimento mais lento

Em apenas cinco anos, a Chobani passou a faturar mais de US$ 1 bilhão por ano. A associação à culinária mediterrânea ajudava a propagandear o produto como saudável e exótico. A pesquisadora Perin Gürel explica que o público americano tem menos preconceito com os gregos do que com os turcos e libaneses. “A Grécia é estrangeira o suficiente para ser empolgante, mas não estranha o bastante para ser repulsiva.”

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Na Grécia, aliás, a receita é chamada de straggisto, que significa “coado”.

Pergunta de @thuane.psi, via Instagram

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