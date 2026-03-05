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Saúde

O que você deve saber antes de se alongar

Saiba o que fazer (e o que não fazer) na hora de montar sua rotina de flexibilidade.

Por Maria Clara Rossini 5 mar 2026, 14h00 | Atualizado em 24 mar 2026, 13h48
Imagem de uma garota fazendo alongamento sobre um pequeno tapete. Ela encosta a ponta dos pés no alto da cabeça. Ao fundo, vê-se um vaso branco com uma babosa.
 (Sonnie Hiles/Unsplash)
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Defina um objetivo

Ilustração, em fundo marrom, de uma garota pensando em duas atividades físicas: arte marcial e dança.
(Bubussauro/Superinteressante)

Exercícios de alongamento trazem benefícios para todo mundo: aumentam a mobilidade, a consciência corporal e previnem lesões. Mesmo assim, você pode aproveitá-los melhor se souber o que quer: o esporte que você pratica exige flexibilidade? Ou você só quer levantar da cama sem dor? Isso ajuda a definir os exercícios da sua rotina.

A melhor hora

Ilustração, em fundo marrom, de uma garota suando enquanto se alonga num tapete. Ao alto, vê-se um relógio.
(Bubussauro/Superinteressante)

Para ganhar mobilidade e flexibilidade, cada região deve ser alongada por no mínimo 30 segundos, podendo ir até um minuto. Uma sessão completa vai de 10 a 20 minutos, dependendo do número de articulações trabalhadas. Não faça sessões antes dos treinos de musculação ou tiro de corrida, pois pode haver uma queda de performance.

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Segure firme

Ilustração, em fundo marrom, de uma garota suando enquanto alonga asa costas.
(Bubussauro/Superinteressante)

Sabe quando você tenta tocar no pé com as pernas esticadas e começa a dar impulsos curtos e rápidos para forçar o alongamento? Esqueça essa técnica. O alongamento balístico não é recomendado para a população em geral, pois pode gerar lesões e não é tão eficaz quanto o estático. Em vez disso, vá até onde conseguir e segure o alongamento na posição.

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Não pode faltar

Ilustração, em fundo marrom, de uma garota suando enquanto se alonga.
(Bubussauro/Superinteressante)
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Dê preferência a exercícios versáteis, que trabalhem várias articulações e grupos musculares. Alguns exemplos de regiões  são: a posterior da perna (exercício de tocar o pé), a coluna [alongamento gato-vaca, mostrado na ilustração], o peitoral (colocar a mão na parede e olhar para o lado oposto) e os ombros (puxar o cotovelo).

Como melhorar seus treinos em 2026

Mulher-elástico

Sempre faça um breve aquecimento antes de alongar (caminhada, pulinhos etc.). Se você começar com o corpo frio, as fibras não irão deformar e esticar, para ganhar flexibilidade.

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Os alongamentos dinâmicos (exemplo: balanço de pernas e braços) podem ser incorporados aos aquecimentos de outros treinos. O importante é que eles não sejam muito intensos ou demorados.

Sem sofrência: as posições de alongamento não devem doer, e sim gerar uma leve tensão. Não chegue querendo abrir um espacate no primeiro dia.

O alongamento é apenas um dos exercícios dentro de uma rotina geral de treinos. A musculação continua sendo importante para evitar dores e lesões.

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exercício
EXERCÍCIO FÍSICO
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