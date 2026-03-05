O que você deve saber antes de se alongar

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Introdução Maximize seus alongamentos com dicas essenciais! Defina seus objetivos, saiba a melhor hora e técnica para cada sessão. Descubra como evitar lesões e quais exercícios priorizar para ganhar flexibilidade e mobilidade, transformando sua rotina de bem-estar.

Principais Tópicos





Defina seu objetivo para personalizar a rotina de alongamento e obter resultados específicos. Aprenda a duração ideal (30-60s por região) e o momento certo para alongar, evitando quedas de performance. Priorize o alongamento estático e esqueça a técnica balística para prevenir lesões e aumentar a eficácia. Conheça os alongamentos essenciais para pernas, coluna, peitoral e ombros que não podem faltar em sua rotina. Lembre-se de sempre aquecer o corpo antes, buscar leve tensão (não dor) e integrar o alongamento a um treino completo.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Defina um objetivo

Exercícios de alongamento trazem benefícios para todo mundo: aumentam a mobilidade, a consciência corporal e previnem lesões. Mesmo assim, você pode aproveitá-los melhor se souber o que quer: o esporte que você pratica exige flexibilidade? Ou você só quer levantar da cama sem dor? Isso ajuda a definir os exercícios da sua rotina.

A melhor hora

Para ganhar mobilidade e flexibilidade, cada região deve ser alongada por no mínimo 30 segundos, podendo ir até um minuto. Uma sessão completa vai de 10 a 20 minutos, dependendo do número de articulações trabalhadas. Não faça sessões antes dos treinos de musculação ou tiro de corrida, pois pode haver uma queda de performance.

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Segure firme

Sabe quando você tenta tocar no pé com as pernas esticadas e começa a dar impulsos curtos e rápidos para forçar o alongamento? Esqueça essa técnica. O alongamento balístico não é recomendado para a população em geral, pois pode gerar lesões e não é tão eficaz quanto o estático. Em vez disso, vá até onde conseguir e segure o alongamento na posição.

Não pode faltar

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Dê preferência a exercícios versáteis, que trabalhem várias articulações e grupos musculares. Alguns exemplos de regiões são: a posterior da perna (exercício de tocar o pé), a coluna [alongamento gato-vaca, mostrado na ilustração], o peitoral (colocar a mão na parede e olhar para o lado oposto) e os ombros (puxar o cotovelo).

Como melhorar seus treinos em 2026

Mulher-elástico

Sempre faça um breve aquecimento antes de alongar (caminhada, pulinhos etc.). Se você começar com o corpo frio, as fibras não irão deformar e esticar, para ganhar flexibilidade.

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Os alongamentos dinâmicos (exemplo: balanço de pernas e braços) podem ser incorporados aos aquecimentos de outros treinos. O importante é que eles não sejam muito intensos ou demorados.

Sem sofrência: as posições de alongamento não devem doer, e sim gerar uma leve tensão. Não chegue querendo abrir um espacate no primeiro dia.

O alongamento é apenas um dos exercícios dentro de uma rotina geral de treinos. A musculação continua sendo importante para evitar dores e lesões.

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