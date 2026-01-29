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Ciência

Por que acordamos com a voz mais grave que o normal?

Entenda os (vários) fatores que te deixam parecendo um tenor de ópera

Por Diego Facundini 29 jan 2026, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h32
Imagem conceitual composta de três colunas coloridas amarela, rosa e azul respectivamente. Na primeira, vê-se uma boca com uma serpentina branca. Na segunda, vê-se uma boca com dois raios brancos e na terceira, vê-se uma boca com duas notas musicais.
 (Alona Horkova/Getty Images)
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Por que acordamos com a voz mais grave que o normal? Priorizar nos meus resultados Google

Tem a ver, sobretudo, com o relaxamento da laringe e acúmulo de fluidos durante a noite.

As cordas vocais são dobrinhas musculares presentes na laringe. Quando falamos, o ar que sai dos pulmões as faz vibrar, dando forma à voz. Para que o som saia limpo, essas dobras precisam vibrar em sincronia. Durante o sono, porém, esses músculos incham e ficam mais próximos. De manhã, acordam em descompasso.

Além disso, as cordas vocais, no geral, são cobertas por uma fina camada de líquido que protege e lubrifica o tecido, facilitando a vibração. Só que, enquanto dormimos, o muco se acumula nas pregas a ponto de emperrar o movimento, deixando a voz mais rouca.

O contrário também pode acontecer: para quem, em razão de algum problema respiratório, dorme de boca aberta, a tendência é que o muco seque e falte lubrificação. Durante a noite, é possível ainda que os gases estomacais subam pelo esôfago e irritem as cordas vocais.

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Apesar de tudo isso, o efeito é passageiro, você sabe: em meia hora, o gogó já volta ao normal.

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Pergunta de Rentato Antoniassi, São Paulo (SP)

Fontes: artigos The morning voice: The effect of 24 hours of sleep deprivation on vocal parameters of young adults e Effect of circadian cycle on voice: A cross-sectional study with young adults of different chronotypes.

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TAGS:
Biologia
Ciência
cordas vocais
Corpo humano
voz
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