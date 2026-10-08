Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Ciência

Por que as zebras nunca foram domesticadas, como os cavalos e jumentos?

Muitas hipóteses ultrapassadas circulam online para responder a essa questão que assombra os humanos há séculos.

Por Bela Lobato 8 out 2026, 16h00
Um grupo de zebras com listras pretas e brancas caminha pela savana africana, com grama alta e seca em tons de amarelo e laranja. O céu azul claro domina o horizonte, com colinas distantes e vegetação esparsa.
 (Sutirta Budiman/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que as zebras nunca foram domesticadas, como os cavalos e jumentos? Priorizar nos meus resultados Google

Muita gente já tentou responder a essa pergunta. Não foi por falta de tentativa: há registros de que europeus tenham tentado domesticar zebras durante a colonização da África. Eles se interessavam pelas zebras porque, diferentemente dos cavalos, elas eram naturalmente resistentes às doenças endêmicas de seus habitats. 

Mas, apesar de parecidas, as zebras não são só cavalos listrados e bravos. Domá-las é possível – há registros anedóticos de ingleses, alemães e franceses montados em zebras, ou usando-as para puxar carruagens – mas dá tanto trabalho que não vale a pena. 

O que significam as caretas dos cavalos

Capturar uma zebra, que pode correr a até 64 km/h, já não é simples. Mas depois a situação piora: o corpo das zebras desencadeia uma reação fisiológica conhecida como miopatia de captura. É uma caixa de pandora dos sintomas, que começam com problemas agudos musculares e metabólicos e podem terminar com danos cardíacos graves, necrose e morte súbita.

Continua após a publicidade

O pânico que esses animais sentem na hora de fugir do perigo pode, literalmente, levá-los à morte. É um preço alto, mas compensado por uma chance maior de conseguir escapar dos predadores rápidos e fortes da savana. Ao longo da evolução, as zebras foram se tornando mais vigilantes, agressivas, rápidas e fogem mesmo quando a ameaça está longe. 

Siga

É verdade que essa reação dramática não é exclusiva das zebras. Ela também ocorre na maioria dos ungulados (animais com cascos, como cavalos, zebras, antas, girafas e javalis) e dos pássaros. 

Continua após a publicidade

Enquanto as zebras evoluíram para se tornarem mais apavoradas, os cavalos e jumentos perderam esse traço quando passaram a viver em regiões mais ao norte, com menos predadores. Eles tinham miopatia de captura há milhões de anos, mas ficaram mais “mansos”, porque não havia motivo que justificasse pagar o preço caro da bravura. 

Recapitulando: os cavalos são corajosos, os jumentos e burros são cuidadosos e as zebras são… impulsivas e apavoradas. Em qual deles você preferiria montar?

Continua após a publicidade

Até hoje é comum que hipóteses antigas – e já ultrapassadas – sobre sejam repetidas. Há quem argumente que é mais difícil domesticar zebras por conta de suas estruturas sociais, preferências alimentares e comportamentos, como rituais de reprodução e de cuidado parental. Mas isso não se sustenta: outros equídeos têm as mesmas características e foram domesticados. 

Um estudo de 2024 concluiu que não há correlação estatística entre esses fatores e aponta que faltam provas de que esses sejam, de fato, fatores que influenciam no potencial de domesticação de espécies. Os pesquisadores apontam, entretanto, que a miopatia de captura está correlacionada à domesticação. Não quer dizer que é causa e consequência, e ainda faltam estudos para confirmar a hipótese.

Continua após a publicidade

Fonte: artigo “Why were zebras not domesticated? A review of domesticability traits and tests of their role in ungulate domestications with macroevolutionary models

Publicidade
TAGS:
animais
animal domestico
cavalo
evolução
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).