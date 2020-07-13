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Ciência

Por que choramos quando estamos tristes? 

Porque o choro é involuntário: lágrimas e soluços são o jeito do seu corpo explicar que o sofrimento é autêntico – e convencer os outros a ajudar.

Por Maria Clara Rossini 13 jul 2020, 10h53 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
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 (Archv/Getty Images)
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Por que choramos quando estamos tristes?  Priorizar nos meus resultados Google

Pergunte ao seu cachorro. Sabe aquele “chorinho” que ele faz quando quer subir no sofá ou pede carinho? Pois é. Esse é o jeito que a evolução encontrou para ele se comunicar e fortalecer uma relação com os humanos, o que garantiu a sobrevivência da espécie.

Agora, passemos aos bípedes. Assim como os cachorros, chorar também é uma forma de comunicação entre humanos. Para o bebê, que ainda não sabe falar, o choro é a única forma de expressar fome ou dor para a mãe. 

Já em adultos, acredita-se que a função evolutiva do choro é despertar empatia no outro e estimular a ajuda em momentos de necessidade. Afinal de contas, o ser humano é um animal social, e a cooperação entre indivíduos foi essencial para a sobrevivência da espécie. 

Por ser uma reação involuntária do corpo, o choro é mais eficaz do que um pedido de ajuda verbal. Você pode até dizer que está com dor, mas isso não é tão convincente quanto chorar de dor, porque as lágrimas são involuntárias. Ele demonstra que o indivíduo não está conseguindo lidar com aquele sentimento sozinho, o que faz com que outra pessoa se aproxime para dar apoio emocional.

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Mas do que adianta chorar sozinho no quarto então? Outra utilidade do choro: ele libera hormônios e neurotransmissores que aliviam a tristeza e dor. A encefalina, encontrada nas lágrimas emocionais, funciona quase como um analgésico, com ação semelhante à da morfina. Além disso, já se sabe que expressar as emoções, seja de forma verbal ou não verbal, alivia as tensões e ajuda a elaborar a tristeza. É por isso você se sente melhor depois botar todo o choro pra fora.

Segurar o choro significa reprimir alguns sentimentos, tornando mais difícil lidar com eles. Médicos e psicólogos recomendam chorar para liberar as emoções – mesmo que seja sozinho no quarto.

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Fonte: Betina Lejderman, psiquiatra.

Pergunta de @veveholz, via Instagram.

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TAGS:
chorar
CHORO
evolução
Psicologia
Saúde - Psiquiatria e Psicologia
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