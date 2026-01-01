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Ciência

Por que falam que a carne de porco é “remosa”?

Se você é do Norte ou Nordeste do país, provavelmente já ouviu essa expressão.

Por Maria Clara Rossini 1 jan 2026, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h32
Imagem de dois pedaços de carne de porco em cima de uma tábua de madeira. Em volta, vê-se ramos de alecrim e bolinhas de pimenta do reino.
 (Towfiqu barbhuiya/Unsplash)
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Por que falam que a carne de porco é “remosa”? Priorizar nos meus resultados Google

Essa vai para os conterrâneos paraenses deste Oráculo. Em algumas regiões do país, especialmente Norte e Nordeste, comidas consideradas “remosas” (como porco, frutos do mar e frituras em geral) são aquelas que, em tese, prejudicariam o sistema imune, deixando o sangue viscoso e atrapalhando a cicatrização do corpo. (“Remoso” vem do grego reimos, “viscoso”). Se você já fez uma tatuagem ou piercing, talvez tenha ouvido que deve evitar esses alimentos nos dias após o procedimento.

Acontece que não há evidências científicas suficientes para afirmar que essas comidas de fato atrapalham a cicatrização. Um estudo de 2014 tentou botar isso à prova: os pesquisadores fizeram cortes cirúrgicos em 30 ratinhos, e observaram o avanço da ferida. Um grupo de ratos recebeu uma dieta de ração normal, enquanto o outro ganhou ração misturada com carne de porco.

E pasme: as feridas dos ratinhos que comeram carne de porco cicatrizaram melhor do que aqueles que ficaram na dieta básica. Além de se recuperarem mais rápido, a resistência das cicatrizes era maior nos ratos com dieta suína. Segundo os autores, o motivo disso é provavelmente o maior teor de proteínas, gorduras e calorias presentes na carne de porco – todos necessários para uma boa recuperação do organismo.

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Isso não significa que você deve comer carne de porco após uma cirurgia. Vale mais a pena se preocupar em manter uma dieta balanceada à longo prazo, em vez de incluir ou eliminar um único alimento. Além disso, um único estudo feito em ratos não é suficiente para estabelecer um consenso científico: ainda são necessários mais estudos sobre o tema.

Como, então, o porco e outras comidas ganharam fama de “remosos”? Há uma hipótese mais popular. Embora a lista de alimentos remosos varie de acordo com a região, muitos deles causam alergia em algumas pessoas – como é o caso do próprio porco. É possível que esses alimentos tenham causado reações em pessoas alérgicas, e aí ganhado a contraindicação geral.

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Fontes: artigo Cicatrização de ferimentos incisionais em ratos submetidos a alimentação com carne suína; artigo Tabus alimentares em medicina: uma hipótese para fisiopatologia referente aos alimentos remosos.

Pergunta de Eduardo Cesar Milanezi, Colatina, ES 

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TAGS:
Alimentação
comida
PORCO
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