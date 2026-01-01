Por que falam que a carne de porco é “remosa”?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ler Resumo





Introdução A crença em “comidas remosas” que atrapalham a cicatrização, como carne de porco, não tem base científica. Um estudo em ratos mostrou que a carne suína pode até *melhorar* a recuperação, devido a nutrientes. A ideia pode ter surgido de reações alérgicas.

Principais Tópicos





Entenda a crença popular sobre “comidas remosas” (porco, frutos do mar, frituras) e sua suposta ligação com a cicatrização. Descubra a ausência de evidências científicas que comprovem que esses alimentos prejudicam o sistema imune ou a recuperação. Veja os resultados surpreendentes de um estudo em ratos, onde a carne de porco acelerou a cicatrização. A importância de manter uma dieta balanceada, em vez de focar na exclusão de um único alimento. Conheça uma das hipóteses para a origem do conceito de “remoso”: possíveis reações alérgicas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Essa vai para os conterrâneos paraenses deste Oráculo. Em algumas regiões do país, especialmente Norte e Nordeste, comidas consideradas “remosas” (como porco, frutos do mar e frituras em geral) são aquelas que, em tese, prejudicariam o sistema imune, deixando o sangue viscoso e atrapalhando a cicatrização do corpo. (“Remoso” vem do grego reimos, “viscoso”). Se você já fez uma tatuagem ou piercing, talvez tenha ouvido que deve evitar esses alimentos nos dias após o procedimento.

Acontece que não há evidências científicas suficientes para afirmar que essas comidas de fato atrapalham a cicatrização. Um estudo de 2014 tentou botar isso à prova: os pesquisadores fizeram cortes cirúrgicos em 30 ratinhos, e observaram o avanço da ferida. Um grupo de ratos recebeu uma dieta de ração normal, enquanto o outro ganhou ração misturada com carne de porco.

E pasme: as feridas dos ratinhos que comeram carne de porco cicatrizaram melhor do que aqueles que ficaram na dieta básica. Além de se recuperarem mais rápido, a resistência das cicatrizes era maior nos ratos com dieta suína. Segundo os autores, o motivo disso é provavelmente o maior teor de proteínas, gorduras e calorias presentes na carne de porco – todos necessários para uma boa recuperação do organismo.

Isso não significa que você deve comer carne de porco após uma cirurgia. Vale mais a pena se preocupar em manter uma dieta balanceada à longo prazo, em vez de incluir ou eliminar um único alimento. Além disso, um único estudo feito em ratos não é suficiente para estabelecer um consenso científico: ainda são necessários mais estudos sobre o tema.

Como, então, o porco e outras comidas ganharam fama de “remosos”? Há uma hipótese mais popular. Embora a lista de alimentos remosos varie de acordo com a região, muitos deles causam alergia em algumas pessoas – como é o caso do próprio porco. É possível que esses alimentos tenham causado reações em pessoas alérgicas, e aí ganhado a contraindicação geral.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Fontes: artigo Cicatrização de ferimentos incisionais em ratos submetidos a alimentação com carne suína; artigo Tabus alimentares em medicina: uma hipótese para fisiopatologia referente aos alimentos remosos.

Pergunta de Eduardo Cesar Milanezi, Colatina, ES