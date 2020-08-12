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Por que nós temos linhas nas palmas das mãos?

Já podemos adiantar que não é para dizer quantos anos você vai viver e nem quantos namorados vai ter.

Por Maria Clara Rossini 12 ago 2020, 11h38
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 (Daniel Batista/Superinteressante)
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Já podemos adiantar que não é para dizer quantos anos você vai viver e nem quantos namorados vai ter. As linhas – ou pregas palmares – servem para dar flexibilidade às mãos. A característica é extremamente útil principalmente se você for um primata que usa as mãos para segurar coisas.

As pregas permitem dobrar a mão sem formar “pneus” de pele solta, como os que aparecem na barriga quando você inclina para frente. Elas também ajudam a esticar a mão sem distender muito a pele.

A lógica vale para outras partes do corpo que você dobra com frequência, como os pulsos, a parte de trás dos joelhos e os pés. As linhas dos pés são ainda mais visíveis nos macacos, que usam os membros inferiores para segurar coisas. Elas também são úteis para você, que usa o pé para pegar o lápis que caiu no chão.

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As linhas das mãos não dizem nada sobre o futuro, mas podem identificar outras características da pessoa. Por exemplo: metade das pessoas com Síndrome de Down possuem uma prega transversal única nas mãos, ou seja, uma única linha que atravessa a mão horizontalmente. 

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Esse tipo de prega também é uma característica típica de outras síndromes genéticas, e aparece em cerca de 5% da população. As linhas são formadas por volta da décima segunda semana de gestação, é por isso que anomalias no desenvolvimento embrionário podem se refletir nas mãos.

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Fontes: Mercedes Okumura, Coordenadora do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos (Instituto de Biociências, USP); Débora Bertola, médica geneticista.

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TAGS:
anatomia
Charles Darwin
evolução
mãos
seleção natural
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