Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Cultura

Por que o Homem Vitruviano tem esse nome?

O desenho de Da Vinci não é o único "Homem Vitruviano" que existe.

Por Maria Clara Rossini 23 set 2026, 12h00
Desenho do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, com um homem nu de braços e pernas abertos dentro de um círculo e um quadrado, sobre papel envelhecido. No canto inferior esquerdo, uma imagem em preto e branco de um homem idoso com barba branca, vestindo uma túnica, olhando para a esquerda e segurando um livro.
 (Wikimedia Commons/Domínio Público/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Por que o Homem Vitruviano tem esse nome? Priorizar nos meus resultados Google

É uma referência ao arquiteto e engenheiro romano Vitrúvio, que viveu no século 1 a.C. Sua obra mais famosa é o livro De architectura, em que aborda o ofício do arquiteto. Nesse livro, Vitrúvio propõe que o corpo humano caberia perfeitamente dentro de um círculo e de um quadrado. 

 

Telegonia: o poema grego perdido que narra a morte de Odisseu

Continua após a publicidade

Vitrúvio diz que, se uma pessoa estivesse com os braços e pernas abertos, seus dedos das mãos e dos pés tocariam uma circunferência em que o umbigo fica no centro. Ele também percebeu que o comprimento dos braços abertos de uma pessoa, de ponta a ponta, é igual a sua altura. Dessa forma, qualquer indivíduo de braços abertos cabe dentro de um quadrado perfeito, com lados de mesmo tamanho.

É exatamente isso que mostra o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. O tratado escrito por Vitrúvio não inclui ilustrações, o que fez com que outros pensadores tentassem reproduzir a ideia descrita no livro. O arquiteto Fra Giovanni Giocondo desenhou o homem vitruviano em uma edição ilustrada de De architectura, publicada em 1511 – cerca de 20 anos após o desenho de Da Vinci. Cesare Cesariano, Francesco di Giorgio e outros pensadores também fizeram suas tentativas. Veja abaixo.

Siga
Continua após a publicidade
Quatro ilustrações do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, sobrepostas em um fundo marrom. A maior, ao centro, é um desenho a lápis em papel envelhecido, mostrando um homem nu com braços e pernas estendidos, dentro de um círculo. As outras três são gravuras em preto e branco, com o homem nu em diferentes poses dentro de círculos e quadrados, algumas com grades de medição.
(Universidade de Standford/Montagem sobre reprodução)

Diversos “homens vitruvianos” foram desenhados nos séculos 15 e 16, durante a Renascença. Apesar de ter vivido no século 1 a.C., Vitrúvio reflete as ideias renascentistas relacionadas ao humanismo, geometria, anatomia e arte. O homem ideal de Vitrúvio transmite a ideia do corpo humano como um microcosmo do Universo. 

Continua após a publicidade

O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci faz parte da coleção da Galeria da Academia de Veneza, na Itália.

Continua após a publicidade

Fontes: Enciclopédia Britannica e Universidade de Stanford

Publicidade
TAGS:
Arte
Da Vinci
Leonardo da Vinci
renascentismo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).