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Ele não é. A questão é que Saturno tem anéis mais visíveis e brilhantes que os outros. Há sete bambolês em torno do planeta, resultado de pedaços de cometas e asteroides atraídos pela gravidade do gigante gasoso (que é nove vezes maior que a Terra e 95 vezes mais massivo).

São bilhões de fragmentos de gelo e poeira que refletem bem a luz solar – o que permitiu a Galileu Galilei observar e descobri-los em 1610.

Urano, Júpiter e Netuno – que são gigantes gasosos, como Saturno – também têm anéis, mas eles só foram identificados nos anos 1970 e 1980. Eles são menos visíveis devido à sua composição: os de Júpiter têm sobretudo poeira e rocha escura; já Urano e Netuno até têm gelo, mas ele é escurecido por compostos orgânicos.

Calendário astronômico: o melhor do céu em 2026

Agradecimentos: Jorge Luis Melendez Moreno, astrofísico e professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP.

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