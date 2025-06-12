Por que temos crises de riso?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Porque nós não controlamos o sistema límbico, que é a parte primitiva do cérebro responsável por fazer você rir e também por outras emoções em estado bruto, como fome, medo, vontade de xingar alguém etc.

A risada é um instinto de comunicação não verbal primata – tanto que, em humanos, as gargalhadas começam bem antes da linguagem, por volta dos três meses. Do ponto de vista da seleção natural, gargalhar possui uma função social: indica a outros indivíduos que o clima em um grupo é positivo e pacífico, aumentando assim as chances de cooperação e evitando conflitos.

A risada é controlada por partes primitivas e instintivas do nosso cérebro. Por isso o processo todo é involuntário: assim como não dá para controlar a intensidade de um sentimento, não dá para encurtar uma risada prolongada ao ver um meme engraçado ou fofocar com os amigos.

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Há situações curiosas em que temos vontade de rir em contextos nada felizes ou agradáveis: numa reunião séria de trabalho, numa apresentação diante uma plateia, num velório. Esse fenômeno, chamado de “riso paradoxal” pela ciência, provavelmente é um bug na regulação das nossas emoções: em situações muito emotivas, nosso cérebro pode recorrer ao riso para tentar aliviar o nervosismo ou a tensão involuntariamente. Em geral, porém, conseguimos controlar a maior parte desse impulso.

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Já crises de riso aleatórias e frequentes, que acontecem sem contexto ou gatilho nenhum, são um sintoma da condição chamada “transtorno da expressão emocional involuntária”. Essa síndrome, por sua vez, pode ser causada por doenças psiquiátricas (como esquizofrenia) ou lesões neurológicas.