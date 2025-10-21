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Ciência

Quais os exoplanetas mais promissores a abrigar vida?

A lista é longa, mas "promissores" é um conceito controverso: todos têm questões sérias.

Por Bela Lobato 21 out 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Ilustração cômica, em fundo azul, de um homem flutuando no espaço, vestindo terno preto, acenando, segurando uma pasta amarela. Ao redor, vê-se vários planetas com placas de escrito "Aluga".
 (Sassa Reis/Superinteressante)
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Na hora de procurar por planetas potencialmente habitáveis, os cientistas procuram por características parecidas com as terrestres: um planeta rochoso, relativamente pequeno, a uma distância ideal da sua estrela para que a temperatura permita a existência de água líquida. Outros fatores, como a composição da atmosfera e o nível de atividade da estrela que o planeta orbita, também são levados em conta.

São critérios surpreendentemente comuns em todo o Universo – calcula-se que, só na Via Láctea, possa haver 60 bilhões de planetas dentro de zonas habitáveis capazes de sustentar vida. No resto do Universo, o número pode chegar a 50 sextilhões. 

Até agora, os anúncios da descoberta de uma Terra 2.0 são exageros: todos os exoplanetas considerados promissores têm uma ou outra característica que tornaria impossível a vida como conhecemos. De qualquer forma, conheça alguns dos exoplanetas que chamam a atenção.

  1. Kepler-22 b
    Consideravelmente maior do que a Terra, esse planeta orbita uma estrela semelhante ao nosso Sol, a 600 anos-luz. Sua órbita de 290 dias é parecida com a nossa, mas não está claro se sua superfície é rochosa, líquida ou gasosa.
  2. Kepler-186 f
    Foi o primeiro planeta de tamanho semelhante ao da Terra a ser descoberto na zona habitável de uma estrela, em 2009. Ele orbita uma anã vermelha a 500 anos-luz daqui, e recebe um terço da luz solar que recebemos. Não se sabe com certeza se ele é realmente rochoso, mas, em todo caso, deve ser muito frio.
  3. Gliese 667 Cc
    O planeta é quatro vezes maior que a Terra, e orbita uma anã vermelha a 22 anos-luz daqui. Apesar de sua estrela ser mais fria do que o nosso Sol, a distância entre os dois pode ser curta demais – e o planeta provavelmente é impactado pelas violentas erupções solares.
  4. Proxima Centauri b
    O nosso vizinho mais próximo, a apenas 4,24 anos-luz do nosso Sistema Solar. Ele orbita a anã vermelha Proxima Centauri e sua massa equivale a 1,27 Terras. Mesmo estando na zona habitável de sua estrela, a proximidade faz com que o planeta seja atingido pela extrema radiação ultravioleta de sua estrela – o que pode destruir sua atmosfera e complicar sua habitabilidade.
  5. TRAPPIST-1e
    Sete exoplanetas rochosos orbitam a anã fria TRAPPIST-1, a 39 anos-luz. Desses sete, quatro estão na zona de habitabilidade – e o TRAPPIST-1e é o mais promissor. Sua densidade e o tamanho um pouco menor que o da Terra sugerem uma composição semelhante à do nosso planeta, talvez até com mais água do que o nosso.
  6. K2-18 b
    O planeta chama a atenção pela sua atmosfera espessa, rica em hidrogênio, metano, dióxido de carbono e vapor de água. Ele é maior que a Terra e orbita uma anã vermelha a 124 anos-luz daqui.

Referência: Site “Exoplanets” da Nasa.

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Pergunta de Alston Oliveira de Souza, de Laguna (SC).

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