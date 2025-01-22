Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Só hoje no Abril Day: assine Revista Impressa por R$ 9,90/mês!
Ciência

Esse exoplaneta bizarro tem ventos que chegam a 33 mil km/h de velocidade

O WASP 127-b, um gigante gasoso um pouco maior e muito menos denso que Júpiter, tem os ventos mais rápidos já registrados num planeta.

Por Eduardo Lima 22 jan 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h16
Visualização artística do planeta gigante gasoso WASP-127b
 (ESO/L. Calçada/Reprodução)
Continua após publicidade
Esse exoplaneta bizarro tem ventos que chegam a 33 mil km/h de velocidade Priorizar nos meus resultados Google

O exoplaneta WASP-127b fica a 500 anos-luz distante da Terra, um gigante gasoso um pouco maior que Júpiter. Em um novo estudo, centistas usaram o Very Large Telescope (“Telescópio Muito Grande”, em português) do Observatório Europeu do Sul para observar o planeta, e descobriram que ele é mais estranho do que imaginavam, com ventos extremamente rápidos e uma densidade baixa.

A análise do planeta foi liderada pela astrônoma Lisa Nortmann, da Universidade de Göttingen, na Alemanha. O time de pesquisadores esperava enxergar um sinal de luz com um pico na atmosfera do exoplaneta, mas encontrou dois picos distintos. A explicação para o enigma cósmico foi publicada no periódico Astronomy & Astrophysics.

Após uma análise de dados cuidadosa, os pesquisadores entenderam que sim, o planeta estava emitindo dois picos de sinal de luz diferentes. Depois de mais estudo, os cientistas identificaram duas correntes de vento muito rápidas, uma se movendo na direção da Terra e outra seguindo na direção oposta – as responsáveis pelos dois sinais distintos.

Esses ventos, que parecem ser compostos de água e monóxido de carbono, se movimentam num jato ao redor da Linha do Equador de WASP-127b, a uma velocidade impressionante de 33 mil km/h. É o vento mais rápido já medido em um planeta, superando a velocidade do som na Terra em quase 30 vezes.

Siga
Continua após a publicidade

Os ventos de WASP-127b conseguem percorrer impressionantes 9 km por segundo. Em Júpiter, planeta de tamanho similar, os ventos só percorrem algumas centenas de metros por segundo.

Continua após a publicidade

É uma velocidade impressionante, mas que nem seria sentida se você estivesse no meio da ventania, já que o movimento rotativo do vento se anula, e ambas as correntes estariam girando em volta de você na mesma velocidade. O que você sentiria seria muito frio e muito calor, com mudanças de centenas de graus em uma questão de horas, já que os ventos passariam pelo lado quente do planeta, sempre virado para sua estrela, e pelo lado gelado, que vive no escuro.

Ainda não se sabe porque esse exoplaneta tem ventos tão extremos, mas é possível que essa questão seja relacionada às outras bizarrices do planeta. WASP-127b é um dos planetas menos densos conhecidos pela humanidade, e tem uma órbita instável ao redor de sua estrela. Mais observações são necessárias para entender melhor o planeta da ventania.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Astronomia
espaço
vento
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).