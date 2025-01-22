O exoplaneta WASP-127b fica a 500 anos-luz distante da Terra, um gigante gasoso um pouco maior que Júpiter. Em um novo estudo, centistas usaram o Very Large Telescope (“Telescópio Muito Grande”, em português) do Observatório Europeu do Sul para observar o planeta, e descobriram que ele é mais estranho do que imaginavam, com ventos extremamente rápidos e uma densidade baixa.

A análise do planeta foi liderada pela astrônoma Lisa Nortmann, da Universidade de Göttingen, na Alemanha. O time de pesquisadores esperava enxergar um sinal de luz com um pico na atmosfera do exoplaneta, mas encontrou dois picos distintos. A explicação para o enigma cósmico foi publicada no periódico Astronomy & Astrophysics.

Após uma análise de dados cuidadosa, os pesquisadores entenderam que sim, o planeta estava emitindo dois picos de sinal de luz diferentes. Depois de mais estudo, os cientistas identificaram duas correntes de vento muito rápidas, uma se movendo na direção da Terra e outra seguindo na direção oposta – as responsáveis pelos dois sinais distintos.

Esses ventos, que parecem ser compostos de água e monóxido de carbono, se movimentam num jato ao redor da Linha do Equador de WASP-127b, a uma velocidade impressionante de 33 mil km/h. É o vento mais rápido já medido em um planeta, superando a velocidade do som na Terra em quase 30 vezes.

Continua após a publicidade

Os ventos de WASP-127b conseguem percorrer impressionantes 9 km por segundo. Em Júpiter, planeta de tamanho similar, os ventos só percorrem algumas centenas de metros por segundo.

Continua após a publicidade

É uma velocidade impressionante, mas que nem seria sentida se você estivesse no meio da ventania, já que o movimento rotativo do vento se anula, e ambas as correntes estariam girando em volta de você na mesma velocidade. O que você sentiria seria muito frio e muito calor, com mudanças de centenas de graus em uma questão de horas, já que os ventos passariam pelo lado quente do planeta, sempre virado para sua estrela, e pelo lado gelado, que vive no escuro.

Ainda não se sabe porque esse exoplaneta tem ventos tão extremos, mas é possível que essa questão seja relacionada às outras bizarrices do planeta. WASP-127b é um dos planetas menos densos conhecidos pela humanidade, e tem uma órbita instável ao redor de sua estrela. Mais observações são necessárias para entender melhor o planeta da ventania.

Continua após a publicidade