Qual a diferença entre espécie e subespécie?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Espécies diferentes não conseguem cruzar e deixar descendentes férteis. As subespécies são populações da mesma espécie que habitam regiões diferentes e não se encontram com outros grupos, e por isso têm distinções anatômicas e comportamentais, mas ainda podem cruzar entre si.

Dá para considerar as subespécies como um tipo de “transição”: ao longo de milhares ou milhões de anos, o isolamento desses grupos poderia fazer com que as diferenças fossem grandes demais, criando assim espécies distintas na árvore da vida.

Dito isso, as classificações nem sempre são consenso. Essas categorias são feitas por humanos para tentar colocar a natureza em caixinhas e facilitar as análises – mas a realidade é mais complexa. Uma pesquisa de 2021 descobriu que biólogos usam pelo menos 16 definições distintas para definir espécies.

Um exemplo recente é o das girafas: por mais de dois séculos, elas foram consideradas uma única espécie (Giraffa camelopardalis), com nove subespécies. Com novos estudos que analisaram o DNA e o crânio delas , o consenso atual é de que há quatro espécies de girafas e sete subespécies reconhecidas.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.