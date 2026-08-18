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Ciência

Qual animal tem a gestação mais longa?

Se os nove meses dos humanos já parecem muito, há um animal que pode levar até cinco anos para gerar um filhote

Por Bela Lobato 18 ago 2026, 16h00
Ilustração de um lagarto azul-escuro com olhos amarelos, vestindo camisa amarela e verde, com a frase Vou nascer Hexa! na barriga. Ele acena, enquanto um rato e dois sapos comemoram com bandeiras. Um pássaro amarelo observa de um galho, em um cenário de folhas e confetes coloridos.
 (Camila Abdanur/Superinteressante)
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A detentora do recorde é a salamandra-alpina (Salamandra atra), nativa dos Alpes Suíços e arredores. Sua gestação dura entre dois e três anos– mas pode levar mais tempo, dependendo da altitude em que o animal vive. Quanto mais alto nas montanhas, mais a gestação demora – acima de 2.500 metros, pode passar de cinco anos.

Isso é de cinco a seis vezes mais longo que uma gravidez humana. E o mais curioso é que, diferente da maioria dos anfíbios, ela não bota ovos: dá à luz filhotes vivos, um traço que provavelmente está relacionado à evolução durante as eras glaciais. Como encontrar água morna para botar ovos era artigo de luxo naquela época, a espécie evoluiu para gerar os filhotes dentro do próprio corpo. E o frio ajudou: com o metabolismo mais lento, a mãe gasta menos energia e consegue sustentar os embriões por anos a fio sem entrar em colapso.

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Só que “gestação tranquila” não é bem o termo. Ao longo da gravidez, os embriões de salamandra-alpina devoram-se uns aos outros para conseguir nutrientes e, ao fim, sobram apenas um ou dois filhotes. 

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O segundo lugar entre as gestações conhecidas fica com o tubarão-cobra (Chlamydoselachus anguineus), que carrega os filhotes ao longo de pelo menos três anos e meio.

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Entre os mamíferos, não surpreende muito que os campeões sejam os gigantes elefantes-asiáticos, cuja gravidez leva, em média, 650 dias, ou cerca de 21 meses. Afinal, os filhotes nascem pesando, em média 100 kg e medindo entre 90 cm e 1 metro de altura. Eles ainda levam 18 a 24 anos para chegarem aos seus tamanhos máximos.

Mas pode haver uma disputa entre os mamíferos: em 2023, um estudo na revista

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Royal Society Open Science sugeriu que a gestação da baleia-da-groenlândia (Balaena mysticetus) pode durar cerca de 23,6 meses, e não os 14 estimados anteriormente (1). Se confirmado, o elefante perderia o posto – mas, por enquanto, ainda são necessárias mais pesquisas.

Há ainda um caso que não entra oficialmente na categoria “gestação”, mas merece menção honrosa: uma mamãe polvo (Graneledone boreopacifica) ficou pelo menos 53 meses ininterruptos – quase quatro anos e meio – chocando seus ovos sem parar. Ela foi monitorada entre 2007 e 2011, estacionada a 1.397 metros de profundidade em um cânion no mar da Califórnia, até onde se sabe, sequer se alimentou durante esse período (2). É o recorde de incubação mais longo já documentado em qualquer animal.

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Referências (1) artigo “Prolonged baleen hormone cycles suggest atypical reproductive endocrinology of female bowhead whales”; (2) artigo “Deep-sea octopus (Graneledone boreopacifica) conducts the longest-known egg-brooding period of any animal”.

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