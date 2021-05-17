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Ciência

Qual é a diferença entre uma máscara N95 e uma PFF2?

Nenhuma, na prática: a confusão de letras e números é resultado das diferentes siglas que cada país usa para se referir ao mesmo tipo de máscara.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 Maio 2021, 16h51 | Atualizado em 11 jun 2021, 11h07
Homem branco de perfil utilizando uma máscara PFF2.
 (Lucas Ninno/Getty Images)
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Qual é a diferença entre uma máscara N95 e uma PFF2? Priorizar nos meus resultados Google

Só o nome. A sigla PFF significa “peça facial filtrante” e é utilizada no Brasil conforme a norma técnica da ABNT. N95, FFP e KN95 são os equivalentes americano, europeu e chinês. A única diferença são as tiras, que nas PFF2 brasileiras passam por trás da cabeça, mas em outros países às vezes dão a volta nas orelhas. 

Essas máscaras, se usadas corretamente, são as únicas que vedam o rosto e seguram o vírus disperso no ar. As demais, sejam cirúrgicas ou caseiras, colaboram para que o usuário não contamine outras pessoas, mas são incapazes de protegê-lo totalmente.

Na hora de comprar, sempre verifique as certificações do Inmetro – e fique de olho em sites suspeitos. Nem toda fabricante produz as máscaras dentro do padrão.

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Abaixo, uma versão simplificada de um ranking publicado no periódico Science Advances com a eficácia de cada tipo de máscara.

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Ilustração da máscara PFF2, com a indicação de 1º lugar no lado esquerdo. Ao lado direito, o texto:
(Natalia Sayuri Lara/Superinteressante)
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Ilustração da máscara cirúrgica, com a indicação de 2º lugar no lado esquerdo. Ao lado direito, o texto:
(Natalia Sayuri Lara/Superinteressante)
Ilustração de três tipos de máscaras caseiras. No lado superior esquerdo, a caseira com polipropileno entre duas camadas de algodão, com a indicação de 3º lugar; ao lado dela a caseira com duas camadas de propileno, com a indicação de 4º lugar e, abaixo, a máscara de algodão de camada dupla ou simples, com a indicação de 5º lugar e a legenda:
(Natalia Sayuri Lara/Superinteressante)
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Ilustração de uma máscara PFF2 com válvula do lado esquerdo, com um X dentro de um círculo por cima dela e a legenda:
(Natalia Sayuri Lara/Superinteressante)
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TAGS:
Coronavírus
Covid-19
máscara
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