Qual é a diferença entre uma máscara N95 e uma PFF2?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Só o nome. A sigla PFF significa “peça facial filtrante” e é utilizada no Brasil conforme a norma técnica da ABNT. N95, FFP e KN95 são os equivalentes americano, europeu e chinês. A única diferença são as tiras, que nas PFF2 brasileiras passam por trás da cabeça, mas em outros países às vezes dão a volta nas orelhas.

Essas máscaras, se usadas corretamente, são as únicas que vedam o rosto e seguram o vírus disperso no ar. As demais, sejam cirúrgicas ou caseiras, colaboram para que o usuário não contamine outras pessoas, mas são incapazes de protegê-lo totalmente.

Na hora de comprar, sempre verifique as certificações do Inmetro – e fique de olho em sites suspeitos. Nem toda fabricante produz as máscaras dentro do padrão.

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Abaixo, uma versão simplificada de um ranking publicado no periódico Science Advances com a eficácia de cada tipo de máscara.

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