Qual é a origem da palavra “fascículo”?

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Vem do latim fasciculus, “pequeno feixe”. É o diminutivo de fascis, que costumava fazer referência sobretudo a um feixe de varas de madeira, cujo maior trunfo é ser resistente (partir um lápis ao meio é fácil; vários ao mesmo tempo é bem mais complexo).

No português, “fascículo” tem dois significados. No jargão editorial, são as partes de uma obra seriada, como uma coleção publicada semanalmente. Já em anatomia, designa um feixe de fibras musculares ou nervosas. Em ambos os casos existe a ideia de conjunto, como no original.

Outras palavras com a mesma raiz etimológica:

“Fascinante” significava “lançar um feitiço”. Acreditava-se que certos olhares podiam “amarrar” uma pessoa, assim como as varas em um fascis.

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“Fascismo” foi o termo escolhido por Mussolini como referência ao antigo emblema romano fasces: machados presos a feixes tidos como inquebráveis. Você pode ler mais sobre a origem desse termo aqui.

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“Fáscia” é o nome dado ao tecido fibroso que envolve músculos e órgãos, mantendo-os juntos. No latim, fascia significava “faixa” ou “tira de tecido”.

Pergunta de Lucas Andrade, de Itaúna (MG)

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