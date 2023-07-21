Qual é o material mais denso do mundo?
Na Terra, é um metal chamado ósmio. No Universo como um todo, é outra história.
Por “mundo”, este Oráculo deve entender “todo o Universo” ou “o planeta Terra”? No Universo como um todo, a resposta é o material que compõe um buraco negro. Até onde as equações de Einstein nos permitem saber, esses astros consistem em estrelas que foram compactadas pela própria gravidade e alcançaram dimensões nulas.
Esse ponto, que concentra todo o material de um sol, teoricamente tem densidade infinita e gravidade inescapável. Na prática, é provável que algum outro mecanismo entre em ação conforme a estrela colapsa e impeça a existência dessa configuração singular de matéria e energia (tão singular, de fato, que é chamada de singularidade). Conhecer essa configuração exigiria um avanço na mecânica quântica que os físicos ainda não alcançaram.
Na Terra, em condições normais de pressão e temperatura, a resposta é o ósmio, o septuagésimo sexto elemento da tabela periódica. Trata-se de um metal cinza-azulado raríssimo, encontrado como resíduo em ligas metálicas em que predominam outros elementos.
Uma garrafa de dois litros de ósmio pesa 45 kg. Até existem elementos mais densos, mas eles são instáveis e rapidamente decaem, ou seja: seus átomos se desmancham em átomos de outros elementos, mais leves.
Pergunta @digo.becker, via Instagram.