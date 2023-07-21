Qual é o material mais denso do mundo?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Por “mundo”, este Oráculo deve entender “todo o Universo” ou “o planeta Terra”? No Universo como um todo, a resposta é o material que compõe um buraco negro. Até onde as equações de Einstein nos permitem saber, esses astros consistem em estrelas que foram compactadas pela própria gravidade e alcançaram dimensões nulas.

Esse ponto, que concentra todo o material de um sol, teoricamente tem densidade infinita e gravidade inescapável. Na prática, é provável que algum outro mecanismo entre em ação conforme a estrela colapsa e impeça a existência dessa configuração singular de matéria e energia (tão singular, de fato, que é chamada de singularidade). Conhecer essa configuração exigiria um avanço na mecânica quântica que os físicos ainda não alcançaram.

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Na Terra, em condições normais de pressão e temperatura, a resposta é o ósmio, o septuagésimo sexto elemento da tabela periódica. Trata-se de um metal cinza-azulado raríssimo, encontrado como resíduo em ligas metálicas em que predominam outros elementos.

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Uma garrafa de dois litros de ósmio pesa 45 kg. Até existem elementos mais densos, mas eles são instáveis e rapidamente decaem, ou seja: seus átomos se desmancham em átomos de outros elementos, mais leves.

Pergunta @digo.becker, via Instagram.