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Cultura

Quando times de cores parecidas jogam, como decidem qual usará cada cor?

Eles disputam uma pelada para ver quem fica com o uniforme principal. Só que não.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 jan 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Imagem de bonecos de jogo de pebolim perfilados diante de uma bola de futebol.
 (OlegMalyshev/Getty Images)
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Quando times de cores parecidas jogam, como decidem qual usará cada cor? Priorizar nos meus resultados Google

De modo geral, o time que está jogando em casa fica com o uniforme principal, enquanto o time visitante tem a obrigação de usar peças contrastantes (isso vale inclusive na Copa, em que todas as seleções são visitantes do país-sede: a noção de mandante é simbólica). 

Às vezes, as equipes dão sorte e podem ambas entrar em campo com suas cores icônicas – é o caso de Brasil x França, em que o amarelo é bem diferente do azul e ambos jogam com os uniformes principais.

O mesmo vale no Brasileirão para um embate entre Palmeiras e Flamengo, por exemplo, em que o verdão não se confunde com o rubro-negro. A roupa do juiz também é pensada de antemão para diferenciá-lo dos dois adversários. 

Se não houver contraste, porém, o visitante precisa usar outro uniforme ou até misturar peças dos dois looks, algo que varia conforme o campeonato e regulamento. Foi o que aconteceu em Brasil x Camarões na Copa de 2022, quando jogamos de azul – e eles, de verde e amarelo.

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Por aqui, a CBF usa um sistema online em que os clubes submetem suas escolhas antes das partidas. A decisão, posteriormente, é revisada e aprovada pelo órgão. Nem sempre dá certo: Botafogo e Corinthians entraram em campo ambos de preto em branco em 15 de setembro – no intervalo, eles acabaram concordando em trocar de roupa para evitar confusão. 

Fonte: FIFA, reportagem “Definição da CBF não impede confusão de uniformes em jogos do Brasileirão” no UOL. 

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Pergunta de Isabela Lobato, repórter da Super.

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