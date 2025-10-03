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Quem é o estilista da Igreja Católica? E quanto custa um look do papa?

Saiba qual é a última moda nas ruas do Vaticano.

Por Eduardo Lima 3 out 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem do Papa Leão XIV celebrando uma missa durante a inauguração formal de seu pontificado em 18 de maio de 2025 na Cidade do Vaticano.
 (Pool/Getty Images)
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Quem é o estilista da Igreja Católica? E quanto custa um look do papa? Priorizar nos meus resultados Google

A Igreja Católica não tem um estilista específico, mas vários designers que desenham roupas para o clero e trabalham em cima de uma tradição de vestes litúrgicas, que continuam bem parecidas com aquelas que eram usadas pelos sacerdotes na Idade Média.

Um deles é Filippo Sorcinelli, que já vestiu os papas Bento XVI e Francisco. Gay e católico, Sorcinelli é o alfaiate e perfumista da LAVS (Laboratorio Atelier Vesti Sacre), um ateliê localizado perto do Vaticano.

Outro alfaiate dos papas é Raniero Mancinelli, que fez roupas para os pontífices desde João Paulo 2º e costurou a batina que o Papa Leão 14 usou em sua primeira aparição como Bispo de Roma, depois do conclave que o elegeu. Ele faz vestes litúrgicas desde 1962. Tudo sem molde, fazendo os cortes à mão de acordo com o cliente. Enquanto costura, ele aproveita para rezar.

A alfaiataria mais tradicional, porém, é a Gammareli, que faz vestes sob medida para o Vaticano desde 1798. A loja continua sendo gerida pela mesma família, e seus produtos de alta qualidade não fazem sucesso só entre o clero: as meias Gammarelli, feitas de seda, são itens cobiçados por fashionistas do mundo todo.

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Na Gammarelli, uma túnica branca simples pode custar de € 335 a € 800 (R$ 2.100 a R$ 5.000), dependendo do tecido. Já a casula (manto com mais adornos, usado por cima da túnica nas missas) sai de € 420 a € 4.000 (R$ 2.600 a R$ 25.200).

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O saldo das comprinhas vai depender do estilo do clérigo. Os looks de Bento 16 provavelmente eram bem mais caros que as roupas mais simples, sem adornos, de Francisco.

Os paramentos litúrgicos mudam um pouco de uma cultura para a outra, mas mantém um estilo padrão que começou a ser estabelecido no século 4 para valorizar a posição ocupada pelos padres e diferenciar o clero dos membros leigos da Igreja.

A tradição de vestes litúrgicas mudou um pouco desde o Concílio Vaticano II, evento realizado entre 1962 e 1965 que chacoalhou bastante coisa estabelecida na Igreja Católica. Entre as mudanças nos costumes entrou a mudança de padrão de vestimenta para os padres. A partir da década de 1960, eles não precisavam usar as vestes litúrgicas no dia a dia de sacerdote. Um simples colarinho clerical por cima da camisa já resolve a situação.

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Pergunta de @gabrielgatti13, via Instagram

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