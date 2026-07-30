Quem inventou o café feito com grãos digeridos por um animal?
Você tomaria um cafézinho feito a partir do cocô de um mamífero?
Não se sabe ao certo. Uma das histórias mais antigas vem da Indonésia do século 19. Na época, os colonizadores holandeses controlavam as plantações de café na região, e não permitiam que os trabalhadores consumissem o produto.
Durante as noites nas fazendas, pequenos mamíferos chamados civetas comiam os frutos maduros, mas não digeriam totalmente suas sementes. Os grãos atravessavam o sistema digestivo e eram eliminados praticamente inteiros nas fezes.
Os trabalhadores começaram a coletar esses grãos, lavá-los, secá-los, torrá-los e moê-los. Assim nasceu o kopi luwak – kopi é “café” em indonésio; luwak, o nome local da civeta. Esse animal costuma escolher os frutos mais maduros e doces, e o seu sistema digestório altera algumas características do café. Os fãs dizem que a bebida fica mais suave e menos amarga. Um quilo de café kopi luwak custa entre R$ 1,5 mil e R$ 15 mil.
A raridade da produção e a curiosidade em torno do método fizeram os preços dispararem. O problema é que a popularidade também incentivou práticas consideradas cruéis. Algumas fazendas passaram a manter civetas em gaiolas e alimentá-las quase exclusivamente com frutos de café para aumentar a produção. Além de prejudicar os animais, isso vai contra a ideia original, já que as civetas deixam de escolher os frutos livremente.
O kopi luwak também não é o único café que passa pela barriga de um bicho antes de chegar à xícara. Na Tailândia, existe o Black Ivory Coffee, feito com grãos ingeridos por elefantes. Depois que os animais comem os frutos do cafeeiro, as sementes são recolhidas das fezes, higienizadas e processadas.
Já o Brasil tem o café jacu, criado no Espírito Santo. O processo envolve o jacu, uma ave da Mata Atlântica que se alimenta dos frutos do café e elimina os grãos inteiros. Assim como acontece com a civeta, a ideia é aproveitar a seleção feita pelo próprio animal, que escolhe os frutos mais maduros. Provaria?
Pergunta de @vianahenrique, via Instagram