Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
História

Quem inventou o jokenpô?

Do "pedra, papel e tesoura" ao "elefante, humano e formiga", conheça a história e variações do jogo.

Por Luiza Lopes 4 jun 2026, 12h00
Colagem, em fundo bege, de Ilustrações três mãos fazendo os sinais como papel, rocha e tesoura do jogo jokenpô.
 (Cienpies/Getty Images)
Continua após publicidade
Quem inventou o jokenpô? Priorizar nos meus resultados Google

O jokenpô (pedra, papel e tesoura) não tem um inventor específico conhecido. Acredita-se que ele tenha nascido na China, há cerca de dois mil anos, durante a dinastia Han (206 a.C.–220 d.C.). Na época, era chamado de shoushiling (手勢令).

Registros históricos descrevem um jogo de gestos com as mãos usado como passatempo e para tomar decisões rápidas – parecido com nosso “pedra, papel, tesoura”. Séculos depois ele chegou ao Japão, estabelecendo-se como um jogo do tipo sansukumi-ken, baseado em relações circulares de vitória (A vence B, B vence C, C vence A). A versão moderna, jan-ken-pon, se popularizou entre os séculos 17 e 19.

A partir do arquipélago, o jogo se espalhou pelo mundo. No início do século 20, já aparecia em manuais e revistas nos Estados Unidos e na Europa como uma curiosidade cultural japonesa. 

Não demorou muito para chegar ao Brasil. Aqui, o nome “jokenpô” é uma adaptação fonética de “jan-ken-pon”, dita ritmicamente antes da revelação dos gestos.

Siga

Hoje, o jogo é usado para decidir algo rapidamente de forma aleatória – quem começa uma partida, quem paga algo, quem faz uma tarefa – mantendo a mesma lógica simples de séculos atrás.

Continua após a publicidade

Curiosidade: matematicamente, o jokenpô é um exemplo clássico de jogo de soma zero com estratégia mista, muito usado em estudos de probabilidade, porque nenhuma escolha é intrinsecamente melhor que outra – a estratégia ideal é selecionar cada opção de forma aleatória.

Abaixo, conheça variações do jogo pelo mundo.

Indonésia

Ilustração, em fundo bege, de duas mãos fazendo os sinais do jogo Mushi-Ken.
(Arte/Superinteressante)
Continua após a publicidade

No suten, os gestos representam elefante (polegar levantado), humano (dedo indicador) e formiga (dedo mínimo). O elefante vence o humano, o humano vence a formiga, mas a formiga vence o elefante.

Coreia do Sul

Ilustração, em fundo bege, de duas mãos fazendo os sinais do jogo jokenpô.
(Arte/Superinteressante)

No “pedra, papel e tesoura menos um”, da Coreia, os jogadores lançam as duas mãos e eliminam uma rapidamente. Aparece na série Round 6.

Continua após a publicidade

Japão Antigo

Ilustração, em fundo bege, de duas mãos fazendo os sinais do jogo Suten.
(Arte/Superinteressante)

No mushi-ken, sapo (polegar estendido), cobra (indicador) e lesma (dedo mínimo) seguem a lógica circular de vitória entre si.

A matemática por trás da bola da Copa do Mundo

Continua após a publicidade

Pergunta de Ricardo Popp, Guarulhos SP

Publicidade
TAGS:
China
Japão
jogo
papel
pedra
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).