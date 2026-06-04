Quem inventou o jokenpô?

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O jokenpô (pedra, papel e tesoura) não tem um inventor específico conhecido. Acredita-se que ele tenha nascido na China, há cerca de dois mil anos, durante a dinastia Han (206 a.C.–220 d.C.). Na época, era chamado de shoushiling (手勢令).

Registros históricos descrevem um jogo de gestos com as mãos usado como passatempo e para tomar decisões rápidas – parecido com nosso “pedra, papel, tesoura”. Séculos depois ele chegou ao Japão, estabelecendo-se como um jogo do tipo sansukumi-ken, baseado em relações circulares de vitória (A vence B, B vence C, C vence A). A versão moderna, jan-ken-pon, se popularizou entre os séculos 17 e 19.

A partir do arquipélago, o jogo se espalhou pelo mundo. No início do século 20, já aparecia em manuais e revistas nos Estados Unidos e na Europa como uma curiosidade cultural japonesa.

Não demorou muito para chegar ao Brasil. Aqui, o nome “jokenpô” é uma adaptação fonética de “jan-ken-pon”, dita ritmicamente antes da revelação dos gestos.

Hoje, o jogo é usado para decidir algo rapidamente de forma aleatória – quem começa uma partida, quem paga algo, quem faz uma tarefa – mantendo a mesma lógica simples de séculos atrás.

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Curiosidade: matematicamente, o jokenpô é um exemplo clássico de jogo de soma zero com estratégia mista, muito usado em estudos de probabilidade, porque nenhuma escolha é intrinsecamente melhor que outra – a estratégia ideal é selecionar cada opção de forma aleatória.

Abaixo, conheça variações do jogo pelo mundo.

Indonésia

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No suten, os gestos representam elefante (polegar levantado), humano (dedo indicador) e formiga (dedo mínimo). O elefante vence o humano, o humano vence a formiga, mas a formiga vence o elefante.

Coreia do Sul

No “pedra, papel e tesoura menos um”, da Coreia, os jogadores lançam as duas mãos e eliminam uma rapidamente. Aparece na série Round 6.

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Japão Antigo

No mushi-ken, sapo (polegar estendido), cobra (indicador) e lesma (dedo mínimo) seguem a lógica circular de vitória entre si.

A matemática por trás da bola da Copa do Mundo

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Pergunta de Ricardo Popp, Guarulhos SP