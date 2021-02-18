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Saúde

Quem já teve covid precisa tomar vacina?

Sim. E quem já tomou vacina também precisa continuar usando máscara. E passando álcool gel. Se fosse fácil, não era uma pandemia.

Por Maria Clara Rossini 18 fev 2021, 12h26 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Mulher de máscara e protetor facial vacinando o braço direito de um homem.
 (Steven Cornfield/Unsplash)
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Nessa altura do campeonato, você já sabe que sim, mas não custa reforçar. Enquanto a vacina oferece proteção idêntica a todas as pessoas, sabe-se que a imunidade adquirida naturalmente varia conforme o grau de exposição ao vírus e a gravidade da infecção.

Não se sabe quanto tempo dura a proteção imunológica causada pela doença. Os anticorpos contra a covid-19 duram algo entre cinco a sete meses após a infecção. Para quem teve sintomas muito leves, o tempo pode cair para três meses. O que garante a imunidade após esse período são as células de memória, capazes de reconhecer o vírus e reativar a resposta contra ele.

Já está claro que essa memória nem sempre é suficiente. Caso contrário, não haveria casos de reinfecção sendo confirmados com cada vez mais frequência. “O que a gente sabe até agora é que a carga viral pode estar relacionada a respostas mais protetoras ou não. Essa é uma hipótese. Cargas virais baixas podem ter uma resposta protetora curta, e por isso as pessoas estão reinfectando”, diz o Presidente do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia, João Viola.

Já um shot de vazina é padronizado para todas as pessoas – em outras palavras, ele independe de uma exposição maior ou menor ao vírus. “A gente espera que a vacina cause uma proteção melhor que a infecção”, diz Viola. Para não falar nas vantagens óbvias de tomar uma picadinha inócua no braço vs. correr o risco de morrer ou passar semanas entubado na UTI e encarar uma recuperação dificílima depois.

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Quem já tomou a vacina não deve abandonar os hábitos de proteção. O uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos devem permanecer. Isso porque uma parcela das pessoas vacinadas ou que tiveram covid-19 podem permanecer suscetíveis e continuar transmitindo o vírus. Os hábitos só devem começar a ser relaxados quando houver uma ampla cobertura vacinal no Brasil, pois o vírus passará a circular menos entre as pessoas.

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