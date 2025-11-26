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Ciência

Se a gente só usa o grão de café, o que acontece com o resto da fruta?

Quem já chupou a fruta direto do pé de café sabe que sua polpa é docinha e deliciosa.

Por Maria Clara Rossini 26 nov 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Ilustração cômica, em fundo bege claro, de um grão de café e a explicação de suas camadas.
 (Laura Trchnn/Superinteressante)
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Se a gente só usa o grão de café, o que acontece com o resto da fruta? Priorizar nos meus resultados Google

Vira fertilizante. O fruto do café tem cinco partes: casca, polpa, mucilagem (uma camada pegajosa, rica em açúcar), película prateada (uma casquinha fina que envolve o grão) e o grão em si, que resulta no pó do mercado após ser torrado e moído.

Quem já chupou um fruto de café direto do pé (recomendamos, inclusive) sabe que a polpa madura é docinha. Ela tem entre um e dois milímetros de espessura e funciona como uma camada de proteção do grão. Após a colheita, o fruto segue para o despolpador. Essa máquina possui um cilindro que espreme o fruto, separando a polpa do grão.

Rica em potássio, a polpa geralmente é usada para compostagem. Ela é misturada com esterco de boi ou de porco, tornando-se um fertilizante orgânico e nutritivo para a própria lavoura de café.

“A gente põe uma camada de polpa seca, seguida por uma camada de esterco, seguida por outra de polpa, e assim por diante”, diz Lucas Franco, diretor das fazendas Sertãozinho dos cafés Orfeu. “O ideal é pegar a camada de baixo e jogar por cima uma vez por semana. Depois de seis ou oito meses, essa polpa se decompõe, virando um pó”. Daí, o fertilizante segue para a lavoura.

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Por ter um sabor semelhante ao do café, alguns produtores pequenos torram e misturam a polpa com os grãos. O resultado é uma bebida mais escura e amarga, com menor teor de cafeína. Isso ocorre, por exemplo, em épocas em que o café está muito caro.

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A polpa seca, chamada cascara, também pode ser usada para fazer chá. A bebida lembra um chá de hibisco, com notas doces, florais e um pouquinho de cafeína. Algumas marcas pequenas já se aventuraram a fazer refrigerante de cascara.

Pergunta de Dalton, de São Bernardo do Campo (SP)

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TAGS:
Alimentação
Café
Cafeína
GRÃO
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