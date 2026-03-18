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Comportamento

Psicologia do BBB: o que é o “problema do quarto escuro” nas neurociências

Por que ficar preso em um ambiente previsível é tão… insuportável?

Por Maria Clara Rossini 18 mar 2026, 14h00
Fotografia do quarto branco.
 (Globo/Globoplay/Reprodução)
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Psicologia do BBB: o que é o “problema do quarto escuro” nas neurociências Priorizar nos meus resultados Google

O Big Brother Brasil 2026 começou fazendo história. Esta edição trouxe de volta a dinâmica do quarto branco, em que os participantes ficam presos em um cômodo sem nada para fazer. As duas pessoas que aguentassem mais tempo garantiam uma vaga no reality. Em edições anteriores, a dinâmica durou entre 10 e 50 horas, sendo esse o limite que as pessoas suportavam ficar no quarto. Mas o BBB26 se superou: foram mais de 120 horas (cinco dias) em confinamento, que terminou com a entrada de quatro pessoas na casa oficial.

Essa dinâmica é tratada como um desafio por um motivo: é insuportável ficar em um ambiente sem estímulos. Prova disso é que a cela solitária é tratada como punição extrema nas prisões, podendo ser considerada tortura. A falta de interação com outras pessoas por um período prolongado pode causar danos psicológicos graves. (No BBB, pelo menos, os participantes tinham uns aos outros para conversar).

Mas por que é tão difícil ficar em ambientes como esse? Num primeiro momento parece até uma contradição evolutiva, já que o sujeito confinado não precisaria se esforçar para conseguir comida nem se preocupar com predadores ou sua integridade física. Alimento e segurança era o sonho de qualquer humano ancestral.

O que é o efeito nocebo?

Essa questão deu origem ao “Problema do Quarto Escuro” (Dark Room Problem). Ele faz referência às teorias de Processamento Preditivo, que sugerem que o principal objetivo do cérebro é minimizar erros de previsão sobre o mundo. Isso vai desde suposições simples (“se eu esticar meu braço, vou pegar o graveto que está na minha frente”) até mais importantes (“se eu fizer barulho, esse predador vai acordar e me devorar”).

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Segundo essas ideias, nosso cérebro está constantemente especulando o que acontecerá no momento seguinte. Sempre que erramos uma previsão, ajustamos nosso modelo de realidade para fazer uma previsão melhor da próxima vez. Essa teoria é usada para explicar uma série de comportamentos, desde atenção, memória e aprendizado até emoção e motivação.

O Problema do Quarto Escuro sugere que haveria uma forma de “hackear” esse sistema. Bastaria se colocar em uma ambiente altamente previsível, em que seu cérebro sempre sabe o que irá acontecer. Um quarto escuro, vazio e sem estímulos cumpre essa função. Se nosso cérebro age para minimizar as surpresas, por que não gostamos dos quartos escuros?

Uma das explicações é que o quarto escuro minimiza a surpresa apenas no curto prazo, já que a longo prazo ele levaria à morte. Por isso, se isentar de estímulos não seria viável – é melhor construir um bom sistema preditivo, baseado em experiências no mundo real, do que um modelo capenga da realidade. 

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Para a pesquisadora Erin Westgate, professora de psicologia na Universidade da Flórida, o tédio nos impede de cair da armadilha do quarto escuro. Ele nos motiva a sair do marasmo e interagir com o mundo. Talvez essa sensação tenha sido importante para nossa sobrevivência. 

O Problema do Quarto Escuro, acima de tudo, é um questionamento aos modelos gerais (como o Processamento Preditivo) que tentam explicar todo o comportamento humano. Fato é que precisamos interagir com o mundo – e não ficar em quartos escuros ou brancos.

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