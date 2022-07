5 atores que já interpretaram Elvis Presley

Kurt Russell

Elvis Não Morreu (1979)

Feita dois anos após a morte de Elvis, esta cinebiografia para TV é a primeira parceria de Kurt com o diretor John Carpenter. Eles trabalharam juntos mais quatro vezes (como em Os Aventureiros do Bairro Proibido, de 1986). Foi também a primeira das encarnações do ator como Elvis: Russell também fez a voz do cantor em uma cena de Forrest Gump (1994) e um assaltante que precisa imitá-lo em 3.000 Milhas para o Inferno (2001).

Val Kilmer

Amor à Queima-Roupa (1993)

Com roteiro de Tarantino, o filme narra o romance entre Clarence (Christian Slater), cinéfilo e obcecado por Elvis, e a garota de programa Alabama (Patricia Arquette). Kilmer almejava o papel principal, mas aceitou se submeter a quase oito horas de maquiagem para viver o fantasma do cantor, que dá conselhos a Clarence. Para não pagar royalties à família Presley, o longa se refere ao personagem apenas como “O Mentor”.

Harvey Keitel



Um Estranho Chamado Elvis (1998)

O que você faria se um homem de meia-idade clamando ser o finado Elvis (embora não pareça em nada com ele) te pedisse uma carona? Essa é a premissa do enredo, uma road trip até Graceland, a famosa mansão do roqueiro na cidade de Memphis. Este filme, sim, tem a bênção da “família real”: a produção executiva é de Priscilla Presley, viúva do cantor. De quebra, conta com a participação de Bridget Fonda, interpretando uma imitadora de Marilyn Monroe.

Bruce Campbell

Bubba Ho-Tep (2002)

Nesta mistura de comédia e terror, Elvis não morreu (quem morreu, na verdade, era um sósia seu). Junto ao ex-presidente John F. Kennedy (que na história também está vivo), ele decide enfrentar uma múmia que passou a assombrar a casa de repouso onde vivem. Não há nenhuma música de Elvis na trilha sonora. Também pudera: adquirir os direitos de uma única faixa custaria metade do orçamento de US$ 1 milhão do filme.

Michael Shannon

Elvis & Nixon (2016)

Em 1970, Elvis foi ao portão da Casa Branca entregar uma carta ao presidente Richard Nixon. Os dois se encontraram, e Elvis pediu a ele um distintivo de agente federal para ajudá-lo no combate ao consumo de drogas no país. Parece até invenção, mas a história é verdadeira – e o filme estrelado por Shannon (que vive um Elvis fanático por armas e hater dos Beatles) se encarrega de contá-la.

