5 atores que já interpretaram Elvis Presley
Austin Butler estrela "Elvis", dirigido por Baz Luhrmann, que chega aos cinemas dia 14 de julho. Ele se junta ao clube de atores que viveram o Rei do Rock – das mais diversas formas. Confira.
Kurt Russell
Elvis Não Morreu (1979)
Feita dois anos após a morte de Elvis, esta cinebiografia para TV é a primeira parceria de Kurt com o diretor John Carpenter. Eles trabalharam juntos mais quatro vezes (como em Os Aventureiros do Bairro Proibido, de 1986). Foi também a primeira das encarnações do ator como Elvis: Russell também fez a voz do cantor em uma cena de Forrest Gump (1994) e um assaltante que precisa imitá-lo em 3.000 Milhas para o Inferno (2001).
Val Kilmer
Amor à Queima-Roupa (1993)
Com roteiro de Tarantino, o filme narra o romance entre Clarence (Christian Slater), cinéfilo e obcecado por Elvis, e a garota de programa Alabama (Patricia Arquette). Kilmer almejava o papel principal, mas aceitou se submeter a quase oito horas de maquiagem para viver o fantasma do cantor, que dá conselhos a Clarence. Para não pagar royalties à família Presley, o longa se refere ao personagem apenas como “O Mentor”.
Harvey Keitel
Um Estranho Chamado Elvis (1998)
O que você faria se um homem de meia-idade clamando ser o finado Elvis (embora não pareça em nada com ele) te pedisse uma carona? Essa é a premissa do enredo, uma road trip até Graceland, a famosa mansão do roqueiro na cidade de Memphis. Este filme, sim, tem a bênção da “família real”: a produção executiva é de Priscilla Presley, viúva do cantor. De quebra, conta com a participação de Bridget Fonda, interpretando uma imitadora de Marilyn Monroe.
Bruce Campbell
Bubba Ho-Tep (2002)
Nesta mistura de comédia e terror, Elvis não morreu (quem morreu, na verdade, era um sósia seu). Junto ao ex-presidente John F. Kennedy (que na história também está vivo), ele decide enfrentar uma múmia que passou a assombrar a casa de repouso onde vivem. Não há nenhuma música de Elvis na trilha sonora. Também pudera: adquirir os direitos de uma única faixa custaria metade do orçamento de US$ 1 milhão do filme.
Michael Shannon
Elvis & Nixon (2016)
Em 1970, Elvis foi ao portão da Casa Branca entregar uma carta ao presidente Richard Nixon. Os dois se encontraram, e Elvis pediu a ele um distintivo de agente federal para ajudá-lo no combate ao consumo de drogas no país. Parece até invenção, mas a história é verdadeira – e o filme estrelado por Shannon (que vive um Elvis fanático por armas e hater dos Beatles) se encarrega de contá-la.