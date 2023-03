A história real que inspirou o filme “O Urso do Pó Branco”

O trailer é confuso. À primeira vista, parece um filme de terror. Depois de alguns segundos, vira comédia. Querendo ou não, os dois gêneros fariam sentido com a premissa do longa: o que aconteceria se um urso-negro usasse cocaína? O resultado é uma tragicomédia sangrenta de uma hora e meia intitulada “O Urso do Pó Branco”. Veja o trailer abaixo.

O filme surpreendeu com a boa bilheteria nos Estados Unidos – seu orçamento é estimado em U$ 30 milhões, mas já arrecadou mais de U$ 80 milhões . Por lá o filme foi lançado sob o título “Cocaine Bear” em fevereiro deste ano. Dirigido por Elizabeth Banks, o longa chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de março.

O trailer já avisa: “inspirado em fatos reais”. Sim, um urso-negro de fato consumiu cocaína acidentalmente nos Estados Unidos, em 1985. O caso ganhou diversos nomes nos jornais da época: Pablo Escobear, Snow Bear e o próprio Cocaine Bear. Mas as semelhanças param por aí. Diferentemente do filme, o animal não matou ninguém enquanto estava sob efeito da droga – na verdade, nem sabemos se a cocaína fez algum efeito no urso. Abaixo, conheça a (trágica) história do verdadeiro urso do pó branco.

Traficante e piloto

Todo o incidente aconteceu por causa de um homem: Andrew Carter Thornton II. Nascido em 1944 na cidade de Lexington, no estado do Kentucky, ele era filho de um criador de cavalos influente na região. Estudou em uma escola militar e chegou a entrar na Universidade de Kentucky, mas largou os estudos para fazer parte do exército.

Thornton entrou para a equipe de apreensão de narcóticos do departamento de polícia de Lexington no início dos anos 1970, e também começou a fazer faculdade de direito. Bom, logo ele ficou mais interessado em vender drogas do que prendê-las. O rapaz saiu da polícia em 1977 e atuou como advogado por algum tempo. Ao mesmo tempo, também se consolidava como membro de um grupo de tráfico de drogas de Kentucky.

Em 1981, Thornton foi indiciado por pilotar um avião que carregava maconha da América do Sul para Lexington. Ele serviu cinco meses na prisão e perdeu o direito de trabalhar como advogado.

Cocaína na floresta

No dia 11 de setembro de 1985, o traficante embarcou em outra missão como piloto de avião. O objetivo era levar cocaína da Colômbia para os Estados Unidos – mas de uma maneira, no mínimo, curiosa. Ele despejou pacotes de droga em pleno voo, ao longo de florestas dos Estados Unidos. Talvez a carga estivesse muito pesada para o avião, ou então Thornton fosse buscá-la depois, mas nunca saberemos suas reais intenções.

Após jogar parte da carga no norte do estado da Geórgia, o avião seguiu rumo ao Tennessee. Lá, Thornton pegou o restante da carga (o equivalente a U$ 15 milhões em cocaína) e pulou do avião com um paraquedas nas costas. O paraquedas não funcionou – e foi assim que terminou sua carreira de traficante. O corpo foi encontrado por um senhor de 85 anos próximo à cidade de Knoxville, no Tennessee.

Mas a história não para por aí.

Pablo Escobear

Dois meses após a morte do traficante, um urso-negro de 79 quilos foi encontrado morto ao lado de 40 pacotes abertos de cocaína, no estado da Geórgia. Uma avaliação médica concluiu que o animal morreu intoxicado após consumir de 3 a 4 gramas da substância. Ele não matou ou atacou ninguém.

A maneira como o urso é retratado no filme é pura invenção. Na ficção, o animal ingere pacotes inteiros de cocaína e começa a se comportar de maneira inesperada. Na vida real, é provável que o urso tenha morrido pouco tempo após o consumo, ali mesmo.

Mesmo que o animal tivesse consumido quantidades menores, não sabemos qual seria o efeito da droga no urso. Embora entorpecentes façam efeito em alguns animais, não há como saber se a sensação é semelhante ao que os humanos sentem. E, obviamente, nenhum pesquisador deu cocaína a um urso para ver como ele reagiria.

O urso-negro foi empalhado e hoje está exposto no estabelecimento “Kentucky for Kentucky Fun Mall” em Lexington, cidade natal de Thornton. Algumas pessoas questionam se o urso é o mesmo encontrado na Geórgia, já que dois meses seriam suficientes para deixar o corpo em estado de decomposição.

A polícia encontrou mais de 130 quilos de cocaína despejada na região. Por muito tempo o urso foi apenas mais um detalhe curioso na história de Andrew Carter Thornton II. Hoje, ele é visto como um exemplo dos riscos da atividade humana à vida selvagem.

