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Cultura

A lista de pecados cometidos por Isaac Newton, segundo ele mesmo

Gula, bater na irmã e ameaçar queimar os pais. Confira as 57 transgressões do físico, em uma lista escrita por ele aos 19 anos.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 26 fev 2026, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Ilustração do matemático e físico inglês Sir Isaac Newton (1642 - 1727) contempla a força da gravidade, como conta a famosa história, ao ver uma maçã cair em seu pomar, por volta de 1665.
 (Hulton Archive/Getty Images)
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O nome de Isaac Newton evoca feitos grandiosos: no século 17, ele formulou a Lei da Gravitação Universal e estabeleceu as bases da mecânica clássica com suas Leis do Movimento. Também construiu o primeiro telescópio refletor prático. É seguro afirmar que o mundo que conhecemos hoje não seria o mesmo sem ele.

Mas o “lado B” do cientista era bem mais conturbado.

Em um de seus cadernos pessoais, preservado até hoje, Newton registrava tanto problemas matemáticos quanto reflexões íntimas. Entre elas, está uma lista de 57 pecados cometidos por ele próprio. Ela foi escrita em 1662, quando tinha apenas 19 anos e estudava em Cambridge.

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Há pecados comuns, como gula, não ir à igreja e irritar-se com a família (como o bom adolescente que ainda era). Ao mesmo tempo, também aparecem confissões surpreendentes.

Newton admite ter agredido várias pessoas (incluindo a irmã), roubado comida, ameaçado incendiar a casa com os pais dentro e até colocado um alfinete no chapéu de um conhecido para irritá-lo.

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A lista é dirigida diretamente a Deus. Por isso, quando ele escreve “sua” e “você”, está se referindo à divindade. 

Newton era um religioso fanático e adepto do arianismo, uma doutrina cristã contrária à Igreja Católica. O que muitas pessoas não sabem é que ele era fascinado pelo Rei Salomão e passou boa parte da vida estudando a Bíblia para tentar calcular a data do retorno de Cristo.

A lista de pecados está dividida em duas partes: “Antes de Whitsunday 1662” e “Desde Whitsunday 1662”. Whitsunday é o nome em inglês antigo para o domingo de Pentecostes.

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O texto contém expressões do inglês do século 17 que já caíram em desuso, o que torna algumas passagens difíceis de decifrar até para os estudiosos. Em muitas, Newton também não dá contexto ao que se refere. 

O documento foi transcrito pelo The Newton Project, que reúne diversos manuscritos do cientista.

Confira a lista dos 57 pecados de Newton, traduzida para o português

Antes de Whitsunday 1662:

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  1. Usar a palavra (Deus) abertamente
  2. Comer uma maçã em Sua casa [que seria uma igreja ou lugar de culto religioso]
  3. Produzir uma pena [plumas mergulhadas na tinta que eram utilizadas para escrever na época] em Seu dia [provavelmente se refere ao domingo, dia sagrado para os cristãos].
  4. Negar que eu fiz isso
  5. Produzir uma ratoeira no Seu dia
  6. Criar uma melodia com sinos no Seu dia 
  7. Esguichar água no Seu dia
  8. Fazer tortas no domingo à noite
  9. Nadar na banheira no Seu dia
  10. Colocar um alfinete no chapéu de Iohn Keys para irritá-lo, no Seu dia  
  11. Ouvir sem cuidado e com pouca atenção vários sermões [discursos religiosos].
  12. Me recusar a ir ao the close  [expressão que se refere a um espaço fechado, que pode ser um curral, por exemplo] a pedido de minha mãe 
  13. Ameaçar minha mãe e meu pai a queimar eles e a casa
  14. Desejar a morte e esperar que ela aconteça com alguém
  15. Bater em várias pessoas
  16. Ter pensamentos, palavras, ações e sonhos impuros
  17. Roubar pães recheados de cereja do Eduard Storer
  18. Negar que eu fiz isso
  19. Negar uma besta [instrumento de atirar flechas] para a minha mãe e avó, apesar de saber onde ela estava
  20. Colocar meu coração mais no dinheiro, no aprendizado e no prazer do que em Você
  21. Ter uma recaída
  22. Ter uma recaída
  23. Quebrar novamente minha promessa renovado na Ceia do Senhor
  24. Dar um soco na minha irmã
  25. Roubar a caixa de ameixas e açúcar da minha mãe
  26. Chamar Dorothy Rose de jade [xingamento da época]
  27. Ter gula quando estou doente
  28. Irritar-me muito fácil com a minha mãe
  29. E com a minha irmã
  30. Brigar com os serventes
  31. Cometer atos errados ao longo das minhas tarefas
  32. Ter conversas fúteis no Seu dia e em outros momentos
  33. Não me aproximar mais de Você em meus afetos
  34. Não viver de acordo com a minha crença
  35. Não te amar por Você mesmo
  36. Não te amar pela Sua bondade conosco
  37. Não desejar as Suas regras
  38.  Não ansiar por ti em [o resto desse tópico é ilegível]
  39. Temer os homens acima de Deus
  40. Usar meios ilícitos para nos tirar de situações de aflição
  41. Me importar mais com coisas mundanas do que com Deus
  42. Não almejar uma benção de Deus em nossos esforços honestos
  43. Não ir à capela
  44. Bater no Arthur Stroher
  45. Ter me irritado na Master Clarks por causa de um pedaço de pão e manteiga
  46. Tentar enganar alguém com uma moeda falsa
  47. Torcer uma corta no domingo de manhã
  48. Ter lido a história de campeões cristãos no domingo

Desde Whitsunday 1662

  1. Gula
  2. Gula
  3. Usar a toalha do Wilford para poupar a minha
  4. Ser negligente na capela
  5. Sermões na Santa Maria (4) 
  6. Mentir sobre piolho
  7. Se recusar a contar a meu colega de quarto quem chamou ele de bobo
  8. Me negar a rezar (3)
  9. Ajudar Petit a fazer seu relógio de água às 12 horas de um sábado à noite
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Traduzir e interpretar manuscritos antigos abrem janelas para entender o passado. Se você quer deixar sua marca de maneira física, em papel, dê uma olhada nos novos cadernos da Super em parceria com a Jandaia. Você encontra diversas capas e modelos no Atacado Jandaia.

Fotografia dos cadernos da superinteressante.
(Divulgação/Superinteressante)
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TAGS:
física
Isaac Newton
lista
pecados
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