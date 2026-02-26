A lista de pecados cometidos por Isaac Newton, segundo ele mesmo

Ler Resumo





Introdução Um caderno pessoal de Isaac Newton, escrito aos 19 anos, revela um lado conturbado do gênio. O cientista listou 57 pecados, incluindo agressões, roubos e ameaças, oferecendo um vislumbre surpreendente de sua juventude e intensa religiosidade. Prepare-se para conhecer o “lado B” de Newton.

Principais Tópicos





Caderno pessoal de Isaac Newton revela 57 pecados anotados aos 19 anos. Lista inclui agressões à irmã, roubos e ameaças de incendiar a casa com os pais. Pecados comuns de adolescente, como gula e irritação familiar, também são confessados. Newton era um religioso fanático e a lista era direcionada diretamente a Deus. O documento original, em inglês do século XVII, apresenta desafios para decifração.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O nome de Isaac Newton evoca feitos grandiosos: no século 17, ele formulou a Lei da Gravitação Universal e estabeleceu as bases da mecânica clássica com suas Leis do Movimento. Também construiu o primeiro telescópio refletor prático. É seguro afirmar que o mundo que conhecemos hoje não seria o mesmo sem ele.

Mas o “lado B” do cientista era bem mais conturbado.

Em um de seus cadernos pessoais, preservado até hoje, Newton registrava tanto problemas matemáticos quanto reflexões íntimas. Entre elas, está uma lista de 57 pecados cometidos por ele próprio. Ela foi escrita em 1662, quando tinha apenas 19 anos e estudava em Cambridge.

Há pecados comuns, como gula, não ir à igreja e irritar-se com a família (como o bom adolescente que ainda era). Ao mesmo tempo, também aparecem confissões surpreendentes.

Newton admite ter agredido várias pessoas (incluindo a irmã), roubado comida, ameaçado incendiar a casa com os pais dentro e até colocado um alfinete no chapéu de um conhecido para irritá-lo.

Continua após a publicidade

A lista é dirigida diretamente a Deus. Por isso, quando ele escreve “sua” e “você”, está se referindo à divindade.

Newton era um religioso fanático e adepto do arianismo, uma doutrina cristã contrária à Igreja Católica. O que muitas pessoas não sabem é que ele era fascinado pelo Rei Salomão e passou boa parte da vida estudando a Bíblia para tentar calcular a data do retorno de Cristo.

A lista de pecados está dividida em duas partes: “Antes de Whitsunday 1662” e “Desde Whitsunday 1662”. Whitsunday é o nome em inglês antigo para o domingo de Pentecostes.

Continua após a publicidade

O texto contém expressões do inglês do século 17 que já caíram em desuso, o que torna algumas passagens difíceis de decifrar até para os estudiosos. Em muitas, Newton também não dá contexto ao que se refere.

O documento foi transcrito pelo The Newton Project, que reúne diversos manuscritos do cientista.

Confira a lista dos 57 pecados de Newton, traduzida para o português

Antes de Whitsunday 1662:

Continua após a publicidade

Usar a palavra (Deus) abertamente Comer uma maçã em Sua casa [que seria uma igreja ou lugar de culto religioso] Produzir uma pena [plumas mergulhadas na tinta que eram utilizadas para escrever na época] em Seu dia [provavelmente se refere ao domingo, dia sagrado para os cristãos]. Negar que eu fiz isso Produzir uma ratoeira no Seu dia Criar uma melodia com sinos no Seu dia Esguichar água no Seu dia Fazer tortas no domingo à noite Nadar na banheira no Seu dia Colocar um alfinete no chapéu de Iohn Keys para irritá-lo, no Seu dia Ouvir sem cuidado e com pouca atenção vários sermões [discursos religiosos]. Me recusar a ir ao the close [expressão que se refere a um espaço fechado, que pode ser um curral, por exemplo] a pedido de minha mãe Ameaçar minha mãe e meu pai a queimar eles e a casa Desejar a morte e esperar que ela aconteça com alguém Bater em várias pessoas Ter pensamentos, palavras, ações e sonhos impuros Roubar pães recheados de cereja do Eduard Storer Negar que eu fiz isso Negar uma besta [instrumento de atirar flechas] para a minha mãe e avó, apesar de saber onde ela estava Colocar meu coração mais no dinheiro, no aprendizado e no prazer do que em Você Ter uma recaída Ter uma recaída Quebrar novamente minha promessa renovado na Ceia do Senhor Dar um soco na minha irmã Roubar a caixa de ameixas e açúcar da minha mãe Chamar Dorothy Rose de jade [xingamento da época] Ter gula quando estou doente Irritar-me muito fácil com a minha mãe E com a minha irmã Brigar com os serventes Cometer atos errados ao longo das minhas tarefas Ter conversas fúteis no Seu dia e em outros momentos Não me aproximar mais de Você em meus afetos Não viver de acordo com a minha crença Não te amar por Você mesmo Não te amar pela Sua bondade conosco Não desejar as Suas regras Não ansiar por ti em [o resto desse tópico é ilegível] Temer os homens acima de Deus Usar meios ilícitos para nos tirar de situações de aflição Me importar mais com coisas mundanas do que com Deus Não almejar uma benção de Deus em nossos esforços honestos Não ir à capela Bater no Arthur Stroher Ter me irritado na Master Clarks por causa de um pedaço de pão e manteiga Tentar enganar alguém com uma moeda falsa Torcer uma corta no domingo de manhã Ter lido a história de campeões cristãos no domingo

Desde Whitsunday 1662

Gula Gula Usar a toalha do Wilford para poupar a minha Ser negligente na capela Sermões na Santa Maria (4) Mentir sobre piolho Se recusar a contar a meu colega de quarto quem chamou ele de bobo Me negar a rezar (3) Ajudar Petit a fazer seu relógio de água às 12 horas de um sábado à noite

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Traduzir e interpretar manuscritos antigos abrem janelas para entender o passado. Se você quer deixar sua marca de maneira física, em papel, dê uma olhada nos novos cadernos da Super em parceria com a Jandaia. Você encontra diversas capas e modelos no Atacado Jandaia.