Conexões: de Tom Holland a Erling Haaland
O ator inglês e o futebolista (também inglês!) têm mais em comum do que você imagina
Tom Holland
Com o lançamento de Homem-Aranha: Um novo dia, Holland se tornou o ator que interpretou mais vezes Peter Parker em filmes solo do herói (quatro, no total). Sua família é inglesa. O avô paterno nasceu em uma pequena ilha britânica no mar da Irlanda, chamada…
Ilha de Man
A ilha, de 574 km2, é habitada desde 6500 a.C. e já foi governada por diversos povos. Os celtas foram alguns dos primeiros a se assentarem no território, que em seguida foi conquistado pelos ingleses. No final do século 11, a Ilha de Man passou para as mãos do…
Rei Orry
O rei viking Godred Crovan (mais conhecido como “Rei Orry”) conquistou a Ilha de Man em 1079. Morreu de peste em 1095, o que abriu espaço para a invasão de Magnus III, o então rei da…
Noruega
O reino de Magnus foi marcado por conquistas e campanhas militares. Ele fez um acordo com a Escócia para manter o controle norueguês na Ilha de Man e outras da região. Hoje elas pertencem à Inglaterra, país onde nasceu…
Erling Haaland
Haaland se mudou para a Noruega aos 3 anos, e se tornou o maior artilheiro da história do país. Antes da Copa de 2026, havia recebido um convite de um rapaz chamando-o para jantar – mas acabou ignorando por não reconhecer o nome. Era Tom Holland.