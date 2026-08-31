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Cultura

Conexões: de Tom Holland a Erling Haaland

O ator inglês e o futebolista (também inglês!) têm mais em comum do que você imagina

Por Maria Clara Rossini 31 ago 2026, 14h00
Tom Holland, com cabelo castanho encaracolado e terno vinho, sorri levemente ao lado de Erling Haaland, loiro de cabelo preso, vestindo camisa de futebol vermelha e azul da Noruega, sorrindo amplamente.
 (JB Lacroix/Soccrates Images/Getty Images)
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Conexões: de Tom Holland a Erling Haaland Priorizar nos meus resultados Google

Tom Holland

Tom Holland, jovem ator de cabelos castanhos encaracolados, sorri levemente para a câmera. Ele veste um casaco vermelho-escuro sobre uma camisa vermelha e gravata azul-marinho. O fundo é escuro com um logo amarelo e branco desfocado.
(JB Lacroix/Getty Images)

Com o lançamento de Homem-Aranha: Um novo dia, Holland se tornou o ator que interpretou mais vezes Peter Parker em filmes solo do herói (quatro, no total). Sua família é inglesa. O avô paterno nasceu em uma pequena ilha britânica no mar da Irlanda, chamada…

Ilha de Man

Bandeira da Ilha de Man, com um triskelion de três pernas brancas dobradas, unidas no centro, com joelhos e calcanhares marcados em amarelo, sobre um fundo vermelho. Estrelas amarelas adornam os pés.
(Domínio público/Reprodução)

A ilha, de 574 km2, é habitada desde 6500 a.C. e já foi governada por diversos povos. Os celtas foram alguns dos primeiros a se assentarem no território, que em seguida foi conquistado pelos ingleses. No final do século 11, a Ilha de Man passou para as mãos do…

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Rei Orry

Ilustração em preto e branco de um guerreiro nórdico barbudo, com capacete, armadura e capa, segurando um machado de duas lâminas e um martelo, sobre uma base rochosa
(Domínio público/Wikimedia Commons)

O rei viking Godred Crovan (mais conhecido como “Rei Orry”) conquistou a Ilha de Man em 1079. Morreu de peste em 1095, o que abriu espaço para a invasão de Magnus III, o então rei da…

Noruega

Bandeira da Noruega, com fundo vermelho e uma cruz nórdica azul-marinho contornada por branco, estendendo-se até as bordas.
(Domínio público/Reprodução)
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O reino de Magnus foi marcado por conquistas e campanhas militares. Ele fez um acordo com a Escócia para manter o controle norueguês na Ilha de Man e outras da região. Hoje elas pertencem à Inglaterra, país onde nasceu…

Siga

Erling Haaland

Jogador de futebol Erling Haaland sorrindo, com cabelo loiro preso, vestindo camisa vermelha da Noruega com cruz azul e branca, mãos na cintura, em campo de futebol.
(Soccrates Images/Getty Images)

Haaland se mudou para a Noruega aos 3 anos, e se tornou o maior artilheiro da história do país. Antes da Copa de 2026, havia recebido um convite de um rapaz chamando-o para jantar – mas acabou ignorando por não reconhecer o nome. Era Tom Holland.

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TAGS:
Cinema
Copa do mundo
Futebol
O Homem-Aranha
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