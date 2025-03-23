O que são as aves diamante star finch, apreendidas pela PM Ambiental em SP?

Na terça-feira (18), a Polícia Militar Ambiental fez um flagrante na cidade de Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. Eles apreenderam espécimes descritos pela mídia como pertecentes à espécie diamante star finch (Neochmia ruficauda), pássaros que necessitam de autorização do órgão ambiental para serem mantidos em cativeiro.

Na residência, também foram encontrados outros passarinhos, como calopsitas, diamantes-de-Gould, periquitos-australianos e canários-do-reino. O homem afirmou não saber que era necessário obter uma série de documentos para manter os animais – que, para ele, são de estimação.

O nome em inglês gerou alguma comoção na internet, mas os pássaros não tem nada de especialmente gringo ou exótico além da origem geográfica, que é o norte da Austrália. Em português, são chamados tentilhões-estrela.

Pela infração ambiental, o morador foi multado em R$ 2,4 mil. No entanto, como não havia um local apropriado para onde as aves poderiam ser levadas, os tentilhões continuam temporariamente com o morador.

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Esses fofinhos são reconhecidos por um rosto vermelho característico e por pontinhos brancos espalhados pelo corpo, que, por sua vez, costuma ter uma coloração verde-amarelada. Podem chegar a 12 cm de comprimento e pesar até 12 gramas.

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De acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, sigla em inglês), a espécie é classificada como “pouco preocupante”, ou seja, não corre risco de extinção. No entanto, uma das três subespécies pode já ter desaparecido: há uma lacuna nas informações sobre a população.

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“Embora sua população possa estar diminuindo lentamente (e a subespécie nomeada possa estar extinta), várias populações grandes e aparentemente estáveis ​​permanecem e, portanto, não é mais razoável suspeitar de uma redução moderadamente rápida na população geral”, escreve o DataZone, plataforma que faz parte da organização ambiental de conservação BirdLife.

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