Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

O que são as aves diamante star finch, apreendidas pela PM Ambiental em SP?

Dois espécimes sem registro foram apreendidos. O nome em inglês, que parece benefício de companhia aérea, é só luxo: chame o bichinho de tentilhão-estrela, mesmo.

Por Manuela Mourão 23 mar 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Fotografia da ave diamante star finch.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
Continua após publicidade
O que são as aves diamante star finch, apreendidas pela PM Ambiental em SP? Priorizar nos meus resultados Google

Na terça-feira (18), a Polícia Militar Ambiental fez um flagrante na cidade de Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. Eles apreenderam espécimes descritos pela mídia como pertecentes à espécie diamante star finch (Neochmia ruficauda), pássaros que necessitam de autorização do órgão ambiental para serem mantidos em cativeiro.

Na residência, também foram encontrados outros passarinhos, como  calopsitas, diamantes-de-Gould, periquitos-australianos e canários-do-reino. O homem afirmou não saber que era necessário obter uma série de documentos para manter os animais que, para ele, são de estimação.

O nome em inglês gerou alguma comoção na internet, mas os pássaros não tem nada de especialmente gringo ou exótico além da origem geográfica, que é o norte da Austrália. Em português, são chamados tentilhões-estrela.

Pela infração ambiental, o morador foi multado em R$ 2,4 mil. No entanto, como não havia um local apropriado para onde as aves poderiam ser levadas, os tentilhões continuam temporariamente com o morador.

Siga
Continua após a publicidade

Esses fofinhos são reconhecidos por um rosto vermelho característico e por pontinhos brancos espalhados pelo corpo, que, por sua vez, costuma ter uma coloração verde-amarelada. Podem chegar a 12 cm de comprimento e pesar até 12 gramas.

Continua após a publicidade

De acordo com a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, sigla em inglês), a espécie é classificada como “pouco preocupante”, ou seja, não corre risco de extinção. No entanto, uma das três subespécies pode já ter desaparecido: há uma lacuna nas informações sobre a população.

Continua após a publicidade

 “Embora sua população possa estar diminuindo lentamente (e a subespécie nomeada possa estar extinta), várias populações grandes e aparentemente estáveis ​​permanecem e, portanto, não é mais razoável suspeitar de uma redução moderadamente rápida na população geral”, escreve o DataZone, plataforma que faz parte da organização ambiental de conservação BirdLife.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Ibama
passarinho
PÁSSARO
pássaros
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).