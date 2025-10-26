Os filmes que Leonardo DiCaprio mais assistiu, segundo o próprio ator

Depois de O Lobo de Wall Street (2013), o ator Leonardo DiCaprio diminuiu o ritmo de papéis – seus trabalhos à frente das câmeras, agora, acontecem com no mínimo dois anos de intervalo.

O que ele faz nesse meio tempo? Bom, ele trabalha como produtor-executivo, passa um bom tempo navegando o mundo em iates avaliados em meio bilhão de reais e, claro, assiste a muitos filmes.

Em uma entrevista para a BBC Radio One, DiCaprio, em cartaz com Uma Batalha Após a Outra (2025), de Paul Thomas Anderson, contou ao jornalista Ali Plumb quais são os filmes que ele mais assistiu na vida. O ator fez questão de ressaltar que não são, necessariamente, os seus favoritos. Mas podemos adiantar que é uma lista de respeito. Confira:

Ladrões de Bicicleta (1948)

Onde ver Belas Artes à La Carte, Oldflix

Antonio Ricci (Lamberto Maggiorani) é um pai desempregado na Roma do pós-guerra que depende de sua bicicleta para trabalhar. Quando ela é roubada, ele e o filho Bruno (Enzo Staiola) iniciam uma busca desesperada pelas ruas da cidade.

Dirigido por Vittorio De Sica, é um dos pilares do neorrealismo italiano, movimento que retratou o país durante e imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Venceu um Oscar honorário (quando ainda não havia uma categoria para filmes internacionais) e, desde a primeira edição do respeitado ranking da revista Sight and Sound, em 1952, é tido como um dos melhores longas de todos os tempos.

Continua após a publicidade

2001 – Uma Odisseia no Espaço (1968)

Onde ver HBO Max

Um dos melhores trabalhos de Stanley Kubrick é outra figura carimbada nas listas de melhores de todos os tempos. Considerado por muitos como o sci-fi definitivo, o filme narra, em atos, a evolução da humanidade, do uso da primeira ferramenta até uma viagem cósmica que desafia a compreensão do tempo e da consciência. É o filme que nos apresenta um dos maiores vilões do cinema, o computador HAL 9000 – além de uma trilha sonora memorável.

Era uma Vez em Tóquio (1953)

Onde ver Belas Artes à La Carte, Plex

Continua após a publicidade

No clássico de Yasujirō Ozu, um casal de idosos viaja do interior até Tóquio para visitar os filhos adultos, mas logo percebe que o tempo e a modernidade os afastaram emocionalmente. Não deixe o ritmo lento te impedir de assistir a uma das mais delicadas representações das relações familiares no cinema.

Um Corpo que Cai (1958)

Onde ver Oldflix, Telecine

O filme mais famoso de Alfred Hitchcock é, sem dúvida, Psicose (1960). Mas o mais celebrado é outro: o thriller Um Corpo que Cai (“Vertigo” no original) – que passou relativamente batido na época do seu lançamento, mas foi alçado ao panteão de grandes filmes da História com o passar das décadas.

Continua após a publicidade

Em São Francisco, James Stewart (na quarta colaboração com Hitchcock) interpreta um policial aposentado após desenvolver acrofobia (medo de altura) e vertigem. Apesar disso, ele começa a trabalhar como detetive particular – e torna-se obcecado por uma mulher misteriosa (Kim Novak).

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

O Grande Lebowski (1998)

Onde alugar Claro, Amazon e Apple TV

Muito antes de Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra, outro personagem barbudo e de meia-idade já havia eternizado o uso do roupão no cinema: Jeffrey “The Dude” Lebowski (Jeff Bridges), um quarentão preguiçoso que se divide entre jogar boliche e beber white russians (um drink com vodca, licor de café e creme de leite).

Continua após a publicidade

Esse marasmo, porém, acaba quando Jeffrey é sequestrado por acidente – ele foi confundido com um milionário com o mesmo nome que ele. Uma ácida comédia policial que, junto a Fargo (1996), catapultou a carreira da dupla de diretores Joel e Ethan Coen (que venceriam o Oscar anos depois por Onde os Fracos Não Tem Vez).

Taxi Driver (1976)

Onde ver Netflix, Prime Video, NetMovies, Oldflix, Looke

Cinquenta anos atrás, Nova York estava longe de ser um destino turístico desejado. Museus, parques, lojas-conceito… Nada disso. O que reinava na maior cidade americana eram a poluição, a violência, o desemprego e o consumo de drogas.

Esse é o pano de fundo de Taxi Driver, um dos grandes filmes do diretor Martin Scorsese e do ator Robert De Niro, uma das tabelinhas mais notórias do cinema. De Niro interpreta Travis Bickle, um taxista que, movido pela paranoia, decide se tornar um justiceiro. Um drama violento – e arrebatador.

Continua após a publicidade

Os Bons Companheiros (1990)

Qual o melhor filme de máfia de todos os tempos? O Poderoso Chefão, talvez? Há quem diga que esse posto, na verdade, pertence a esse filme de Scorsese, em mais uma parceria com De Niro.

Aqui, mergulhamos no mundo do crime sob a ótica de Henry Hill (Ray Liotta). O espectador acompanha a sua entrada na máfia, a ascensão do grupo de criminosos e, claro, a decadência deles. Um épico recheado de grandes atuações – com destaque para Joe Pesci, cujo papel lhe rendeu um Oscar em 1991.

Bônus: O Aviador (2004)

Onde ver não disponível no streaming

Em uma entrevista para a revista Esquire, DiCaprio confessou não reassistir aos seus filmes com frequência, com exceção de um: O Aviador, seu segundo trabalho com Scorsese (acho que temos uma preferência, não?).

Trata-se de uma cinebiografia do empresário americano Howard Hughes, que na primeira metade do século 20 foi um dos homens mais ricos do mundo. Produtor de cinema e com fobia de germes, Hughes era um entusiasta da aviação: quebrou o recorde de velocidade com a aeronave e fez fortuna com a companhia aérea TWA.

Mas, afinal, por que esse longa de quase três horas tem um lugar especial dentro da filmografia do ator. É que esse foi seu primeiro trabalho como produtor.

“Andei com um livro sobre Hughes por quase dez anos”, disse DiCaprio à Esquire. “Quase fiz o filme com o diretor com Michael Mann, mas houve um conflito e acabei levando isso para o Marty.”

“Me senti responsável de uma maneira totalmente nova. Sempre me senti orgulhoso e conectado a esse filme como uma parte fundamental do meu crescimento nesta indústria e de assumir o papel de um verdadeiro colaborador pela primeira vez.”

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.