Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

Papa Leão 14 revela seus quatro filmes favoritos

Na semana em que vários artistas de Hollywood se reunem no Vaticano para uma audiência especial, o Papa Leão 14 conta quais seus filmes preferidos.

Por Manuela Mourão 11 nov 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Papa Leão XIV
 (Antonio Masiello/Reprodução)
Continua após publicidade
Papa Leão 14 revela seus quatro filmes favoritos Priorizar nos meus resultados Google

O Letterboxd, um app de catálogo de filmes, ganhou popularidade com vídeos em que celebridades no tapete vermelho de Hollywood revelam seus quatro filmes favoritos. O formato virou moda, e agora um personagem inusitado zerou a trend. O Vaticano publicou uma entrevista com o Papa Leão 14, com o ranking do líder mundial da Igreja Católica.

No próximo fim de semana, o Palácio Apostólico do Vaticano receberá celebridades do cinema como Cate Blanchett, Chris Pine e Spike Lee para as celebrações do Ano Santo da Igreja Católica. Em comunicado, o Vaticano diz que o Papa Leão 14 “manifestou o seu desejo de aprofundar o diálogo com o mundo do cinema… explorando as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos.”

Confira os favoritos do pontífice:

1. A Felicidade Não Se Compra (It’s a Wonderful Life, 1946)

Dirigido por Frank Capra e estrelado por James Stewart, este clássico mistura drama, fantasia e o espírito natalino. A história acompanha George Bailey (James Stewart), um homem que, após uma série de infortúnios, deseja nunca ter nascido. Seu pedido é atendido por um anjo que o faz ver como seria o mundo sem ele – revelando o impacto profundo que suas ações tiveram na vida das pessoas ao seu redor e o verdadeiro valor da sua existência (os temas angelicais deste encaixam bem no quarteto papal). 

Siga
It is a wonderful life (1946)
(IMDb/Reprodução)
Continua após a publicidade

2. A Noviça Rebelde (The Sound of Music, 1965)

The sound of music (1965)
(Letterbox/Reprodução)

Baseado na história real da família von Trapp, o musical, dirigido por Robert Wise,  acompanha Maria (Julie Andrews), uma jovem noviça alegre e impulsiva que é enviada para ser governanta dos sete filhos de um viúvo rigoroso, o capitão Georg von Trapp (Christopher Plummer). Maria transforma o lar triste em um ambiente cheio de alegria, amor e canções – enquanto sombras da Segunda Guerra Mundial começam a se aproximar da Áustria.

Continua após a publicidade

3. Gente Como a Gente (Ordinary People, 1980)

Ordinary people (1980)
(MUBI/Reprodução)

Dirigido por Robert Redford, este drama emocional retrata a difícil recuperação de uma família abalada por uma tragédia. Após a morte acidental de seu irmão mais velho, o jovem Conrad (Timothy Hutton) tenta se reerguer depois de uma tentativa de suicídio. Com a ajuda de seu terapeuta (Judd Hirsch), ele busca reconstruir o vínculo com o pai (Donald Sutherland) e enfrentar o distanciamento emocional da mãe (Mary Tyler Moore), revelando as complexidades do luto, da culpa e do amor familiar.

4. A Vida é Bela (La vita è bella, 1997)

La vita è bella (1997)
(MUBI/Reprodução)
Continua após a publicidade

Dirigido e protagonizado por Roberto Benigni, este comovente drama com toques de comédia mostra o poder da imaginação diante da barbárie. Guido Orefice, um livreiro judeu italiano alegre, conquista o coração da professora Dora (Nicoletta Braschie) forma com ela uma família feliz. Quando a Segunda Guerra Mundial os separa e Guido e seu filho Giosuè (Giorgio Cantarini) são levados a um campo de concentração, ele transforma o horror em fantasia, fazendo o menino acreditar que tudo é apenas um grande jogo – um ato de amor e coragem para preservar a inocência em meio ao terror.

O veredito é certo: o papa é um romântico incurável. 

Publicidade
TAGS:
Cinema
Filmes
Papa
papas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).