Papa Leão 14 revela seus quatro filmes favoritos

O Letterboxd, um app de catálogo de filmes, ganhou popularidade com vídeos em que celebridades no tapete vermelho de Hollywood revelam seus quatro filmes favoritos. O formato virou moda, e agora um personagem inusitado zerou a trend. O Vaticano publicou uma entrevista com o Papa Leão 14, com o ranking do líder mundial da Igreja Católica.



No próximo fim de semana, o Palácio Apostólico do Vaticano receberá celebridades do cinema como Cate Blanchett, Chris Pine e Spike Lee para as celebrações do Ano Santo da Igreja Católica. Em comunicado, o Vaticano diz que o Papa Leão 14 “manifestou o seu desejo de aprofundar o diálogo com o mundo do cinema… explorando as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos.”

Confira os favoritos do pontífice:

1. A Felicidade Não Se Compra (It’s a Wonderful Life, 1946)

Dirigido por Frank Capra e estrelado por James Stewart, este clássico mistura drama, fantasia e o espírito natalino. A história acompanha George Bailey (James Stewart), um homem que, após uma série de infortúnios, deseja nunca ter nascido. Seu pedido é atendido por um anjo que o faz ver como seria o mundo sem ele – revelando o impacto profundo que suas ações tiveram na vida das pessoas ao seu redor e o verdadeiro valor da sua existência (os temas angelicais deste encaixam bem no quarteto papal).

Continua após a publicidade

2. A Noviça Rebelde (The Sound of Music, 1965)

Baseado na história real da família von Trapp, o musical, dirigido por Robert Wise, acompanha Maria (Julie Andrews), uma jovem noviça alegre e impulsiva que é enviada para ser governanta dos sete filhos de um viúvo rigoroso, o capitão Georg von Trapp (Christopher Plummer). Maria transforma o lar triste em um ambiente cheio de alegria, amor e canções – enquanto sombras da Segunda Guerra Mundial começam a se aproximar da Áustria.

Continua após a publicidade

3. Gente Como a Gente (Ordinary People, 1980)

Dirigido por Robert Redford, este drama emocional retrata a difícil recuperação de uma família abalada por uma tragédia. Após a morte acidental de seu irmão mais velho, o jovem Conrad (Timothy Hutton) tenta se reerguer depois de uma tentativa de suicídio. Com a ajuda de seu terapeuta (Judd Hirsch), ele busca reconstruir o vínculo com o pai (Donald Sutherland) e enfrentar o distanciamento emocional da mãe (Mary Tyler Moore), revelando as complexidades do luto, da culpa e do amor familiar.

4. A Vida é Bela (La vita è bella, 1997)

Continua após a publicidade

Dirigido e protagonizado por Roberto Benigni, este comovente drama com toques de comédia mostra o poder da imaginação diante da barbárie. Guido Orefice, um livreiro judeu italiano alegre, conquista o coração da professora Dora (Nicoletta Braschie) forma com ela uma família feliz. Quando a Segunda Guerra Mundial os separa e Guido e seu filho Giosuè (Giorgio Cantarini) são levados a um campo de concentração, ele transforma o horror em fantasia, fazendo o menino acreditar que tudo é apenas um grande jogo – um ato de amor e coragem para preservar a inocência em meio ao terror.

O veredito é certo: o papa é um romântico incurável.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.