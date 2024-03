Tá sem tempo? Veja onde assistir aos curtas indicados ao Oscar 2024

Levaria 23 horas para ver, numa só tacada, todos os indicados a Melhor Filme do Oscar 2024, que acontece na noite deste domingo (10).

Dos dez concorrentes, metade já está no streaming ou para aluguel digital: Barbie, Oppenheimer, Maestro, Ficção Americana e Assassinos da Lua das Flores. A outra metade (Pobres Criaturas, Zona de Interesse, Os Rejeitados, Anatomia de Uma Queda e Vidas Passadas) está em cartaz nos cinemas. Ou seja: também seria preciso umas horinhas extras para o deslocamento – e a fila da pipoca.

Se você não consegue encarar a maratona, mas ainda quer ficar por dentro da premiação, uma alternativa é assistir aos curtas-metragens indicados. Das 15 produções que concorrem nas três categorias (animação, documentário e live-action), 11 estão disponíveis na internet.

Vamos a elas:

Melhor curta-documentário

The ABCs of Book Banning

Produzido pela MTV, fala sobre censura e proibição de livros – e como isso prejudica o aprendizado de jovens. É uma questão antiga e universal, claro, mas tornou-se um problema recorrente em alguns estados americanos, como a Flórida.

Onde assistir: Paramount+

The Barber of Little Rock

Este doc da revista The New York conta a história de Arlo Washington, dono de uma escola para barbeiros na periferia da cidade de Little Rock. Arlo também comanda um fundo sem fins lucrativos que oferece empréstimos para pessoas de baixa renda, que não conseguem obter crédito com o banco.

Onde assistir: YouTube

Island in Between

O cineasta S. Leo Chiang nasceu na ilha de Taiwan, cresceu nos Estados Unidos e trabalhou por anos na China. Hoje, mora em Taipé, capital de sua terra natal.

A região vive há anos sob tensão diplomática: a China considera Taiwan parte de seu território; Taiwan (apoiada pelos EUA), por outro lado, luta para que seja considerada uma nação independente (você pode entender mais sobre o conflito aqui). Neste doc do New York Times, Chiang dá voz aos taiwaneses para compreender como é viver em meio a esse conflito.

Onde assistir: YouTube

A Última Loja de Consertos

Em Los Angeles, um pequeno grupo de artesãos é responsável pelo conserto e preservação dos milhares de instrumentos musicais dados aos alunos da rede pública da cidade. Tudo é feito de graça – e com muito esmero.

Onde assistir: Disney+

Indicados indisponíveis para assistir:

Nai Nai & Wai Po

Melhor curta em live action

E Depois?

Dayo (David Oyelowo, de Selma) é um executivo que perde um membro da famílio após um violento crime. Um ano se passa, e Dayo agora trabalha como motorista de Uber em Londres. Mas uma corrida o faz reviver seu próprio trauma.

Onde assistir: Netflix

Invincible

Inspirado em uma história real, este filme canadense acompanha as últimas horas de vida de um adolescente de 14 anos, Marc-Antoine Bernie. Ele integra um centro de detenção juvenil, mas conseguiu sair para passar um fim de semana com a família – e fará de tudo para não voltar para lá.

Onde assistir: Vimeo.

Knight of Fortune

Dois homens se conhecem no banheiro de um necrotério. Ambos perderam suas respectivas esposas e decidem unir forças para encarar esse momento. Este curta do cineasta dinamaruês Lasse Noer é uma reflexão sobre o luto – e como o bom humor pode ser um aliado em situações difíceis.

Onde assistir: Vimeo (para alugar)

Red, White & Blue

A atriz Brittany Snow, de A Escolha Perfeita (2012), interpreta Rachel, uma garçonete que precisa atravessar os EUA para ir até uma clínica de aborto (no país, a prática é permitida em alguns estados e proibida em outros).

Onde assistir: VHX (para alugar)

A Incrível História de Henry Sugar

Em 2023, o diretor Wes Anderson (O Grande Hotel Budapeste) lançou quatro curtas baseados em contos de Roald Dahl, escritor de clássicos como A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda. Neste filme, acompanhamos Henry (Benedict Cumberbatch), um apostador que adquire uma habilidade paranormal. Ele, então, usa esse poder para ganhar ainda mais dinheiro – e doá-lo para a caridade.

Onde assistir: Netflix

Melhor curta de animação

Ninety-Five Senses

Dirigido pelo casal Jerusha e Jared Hess, é descrito como “uma ode aos cinco sentidos do corpo, proferida por um homem com pouco tempo para aproveitá-los”.

Onde assistir: Documentary+

Indicados indisponíveis para assistir:

Letter to a Pig

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko