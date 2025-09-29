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Cultura

Unhas gigantes, porco no skate e contorcionismo extremo: 10 recordes bizarros do Guinness 2026

A edição de 2026 não foge à regra e lista recordes que variam entre resistência física, habilidades cognitivas e criatividade.

Por Luiza Lopes 29 set 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Montagem com Eddie John Browne, Norbert, o porco, e Ong Luu Cung Huyen.
 (Guinness World Records/Divulgação)
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Unhas gigantes, porco no skate e contorcionismo extremo: 10 recordes bizarros do Guinness 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Criado em 1955 pelo inglês Hugh Beaver, o Guinness World Records nasceu como um projeto editorial para registrar feitos extraordinários. Com o tempo, tornou-se uma referência global de curiosidades, habilidades e extravagâncias. 

A cada edição, o livro reúne tanto demonstrações impressionantes de talento e perseverança quanto excentricidades que parecem saídas de uma feira de variedades. A edição de 2026 não foge à regra e lista recordes que variam entre resistência física, habilidades cognitivas, criatividade e pura bizarrice.

Entre eles está o artista vietnamita Lưu Công Huyền, que passou 34 anos sem cortar as unhas e entrou oficialmente para a história com a marca de 594,45 centímetros em um par de mãos masculinas. 

A unha mais longa é a do polegar esquerdo, com 127,5 cm. Inspirado pelo pai, que era xamã, ele decidiu deixar as unhas crescerem como sinal de majestade e acabou adaptando toda a rotina para conviver com elas, desde dormir até subir em andaimes quando pinta murais. “Só de pensar em cortar as unhas me sinto cansado e doente”, disse ao site do Guinness, ao explicar por que não pretende se livrar delas. 

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Outro destaque é Norbert, um porco de 68 kg dos subúrbios de Chicago, nos Estados Unidos, que virou celebridade nas redes sociais ao percorrer 10 metros em um skate em apenas 11,32 segundos. “Sou oficialmente o porco mais rápido de skate e estou no Guinness World Records de 2026! Do curral aos livros de história… quem está comigo?”, brinca sua conta no Instagram.

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Da Serra Leoa veio Eddie John Browne, especialista em contorcionismo, que impressionou ao realizar 21 revoluções consecutivas em parada de mão inclinada para trás e 38 rotações em parada de peito em apenas um minuto. As duas marcas exigem não só força, mas também coordenação, flexibilidade extrema e um treinamento focado em movimentos pouco usuais até mesmo entre acrobatas.

O livro também abriu espaço para o mundo animal no Reino Unido, com dois recordes vindos do Radcliffe Donkey Sanctuary, em Lincolnshire. Derrick, um burro que mede 1,67 metro, tornou-se o mais alto de sua espécie vivo, enquanto sua irmã Bambou conquistou o título de burro com as maiores orelhas registradas, cada uma com 35 centímetros.

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Na Índia, Aaryan Shukla mostrou que sua força está nos números. Conhecido como uma espécie de “calculadora humana”, ele conquistou diversos títulos de velocidade em cálculos mentais: somou 100 números de quatro dígitos em apenas 30,9 segundos, bateu a marca de 200 desses números em pouco mais de um minuto e ainda estabeleceu recordes em multiplicações e divisões complexas.

Questionado pelo Guinness sobre como realiza os cálculos, respondeu: “Não consigo explicar o que acontece dentro da minha cabeça, eu simplesmente faço naturalmente. Basicamente, é tão rápido que você não consegue pensar”. 

A China também aparece entre os destaques com Yiheng Wang, jovem prodígio do speedcubing, capaz de resolver um cubo mágico 3x3x3 em 3,08 segundos e de completar um 2x2x2 em média de 0,88 segundo. Ele começou a praticar aos cinco anos, incentivado pela mãe, e hoje treina quase diariamente. 

“A consistência é fundamental se você quer melhorar em alguma coisa”, afirmou ao site do Guinness. O garoto já quebrou seus próprios recordes diversas vezes e continua sendo uma das maiores promessas desse tipo de competição, que mistura raciocínio rápido, coordenação motora e reconhecimento de padrões.

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No campo da força física, Nicole Genrich, da Austrália, ergueu uma pedra atlas de 180 quilos, a mais pesada já registrada. O levantamento exigiu técnica apurada, além de pura potência muscular, confirmando sua posição no Guinness entre os feitos de resistência extrema.

A Espanha também se destacou com Rubén Roldán Bustos, atleta de parkour que perdeu uma perna ainda na infância e mesmo assim conquistou o recorde de salto vertical com corrida de impulso em sua categoria, alcançando 1,30 metro. 

Ele também já estabeleceu marcas em outros saltos de distância e altura, e usa sua trajetória como exemplo de superação. “Eu incentivo qualquer pessoa que tenha uma perna ou outra dificuldade, porque tudo é possível. Você só precisa ter o desejo de enfrentar o mundo”, declarou ao site da Fundação Pho3nix

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Por fim, o britânico Steve Braithwaite, conhecido como Banana Car Man, levou para as páginas do Guinness o maior carro banana do mundo, um veículo de quase sete metros de comprimento pintado como uma fruta gigante sobre rodas. Além de inusitado, o carro é legalizado para circular nas ruas.

 

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