Unhas gigantes, porco no skate e contorcionismo extremo: 10 recordes bizarros do Guinness 2026
A edição de 2026 não foge à regra e lista recordes que variam entre resistência física, habilidades cognitivas e criatividade.
Criado em 1955 pelo inglês Hugh Beaver, o Guinness World Records nasceu como um projeto editorial para registrar feitos extraordinários. Com o tempo, tornou-se uma referência global de curiosidades, habilidades e extravagâncias.
A cada edição, o livro reúne tanto demonstrações impressionantes de talento e perseverança quanto excentricidades que parecem saídas de uma feira de variedades. A edição de 2026 não foge à regra e lista recordes que variam entre resistência física, habilidades cognitivas, criatividade e pura bizarrice.
Entre eles está o artista vietnamita Lưu Công Huyền, que passou 34 anos sem cortar as unhas e entrou oficialmente para a história com a marca de 594,45 centímetros em um par de mãos masculinas.
A unha mais longa é a do polegar esquerdo, com 127,5 cm. Inspirado pelo pai, que era xamã, ele decidiu deixar as unhas crescerem como sinal de majestade e acabou adaptando toda a rotina para conviver com elas, desde dormir até subir em andaimes quando pinta murais. “Só de pensar em cortar as unhas me sinto cansado e doente”, disse ao site do Guinness, ao explicar por que não pretende se livrar delas.
Outro destaque é Norbert, um porco de 68 kg dos subúrbios de Chicago, nos Estados Unidos, que virou celebridade nas redes sociais ao percorrer 10 metros em um skate em apenas 11,32 segundos. “Sou oficialmente o porco mais rápido de skate e estou no Guinness World Records de 2026! Do curral aos livros de história… quem está comigo?”, brinca sua conta no Instagram.
Da Serra Leoa veio Eddie John Browne, especialista em contorcionismo, que impressionou ao realizar 21 revoluções consecutivas em parada de mão inclinada para trás e 38 rotações em parada de peito em apenas um minuto. As duas marcas exigem não só força, mas também coordenação, flexibilidade extrema e um treinamento focado em movimentos pouco usuais até mesmo entre acrobatas.
O livro também abriu espaço para o mundo animal no Reino Unido, com dois recordes vindos do Radcliffe Donkey Sanctuary, em Lincolnshire. Derrick, um burro que mede 1,67 metro, tornou-se o mais alto de sua espécie vivo, enquanto sua irmã Bambou conquistou o título de burro com as maiores orelhas registradas, cada uma com 35 centímetros.
Na Índia, Aaryan Shukla mostrou que sua força está nos números. Conhecido como uma espécie de “calculadora humana”, ele conquistou diversos títulos de velocidade em cálculos mentais: somou 100 números de quatro dígitos em apenas 30,9 segundos, bateu a marca de 200 desses números em pouco mais de um minuto e ainda estabeleceu recordes em multiplicações e divisões complexas.
Questionado pelo Guinness sobre como realiza os cálculos, respondeu: “Não consigo explicar o que acontece dentro da minha cabeça, eu simplesmente faço naturalmente. Basicamente, é tão rápido que você não consegue pensar”.
A China também aparece entre os destaques com Yiheng Wang, jovem prodígio do speedcubing, capaz de resolver um cubo mágico 3x3x3 em 3,08 segundos e de completar um 2x2x2 em média de 0,88 segundo. Ele começou a praticar aos cinco anos, incentivado pela mãe, e hoje treina quase diariamente.
“A consistência é fundamental se você quer melhorar em alguma coisa”, afirmou ao site do Guinness. O garoto já quebrou seus próprios recordes diversas vezes e continua sendo uma das maiores promessas desse tipo de competição, que mistura raciocínio rápido, coordenação motora e reconhecimento de padrões.
No campo da força física, Nicole Genrich, da Austrália, ergueu uma pedra atlas de 180 quilos, a mais pesada já registrada. O levantamento exigiu técnica apurada, além de pura potência muscular, confirmando sua posição no Guinness entre os feitos de resistência extrema.
A Espanha também se destacou com Rubén Roldán Bustos, atleta de parkour que perdeu uma perna ainda na infância e mesmo assim conquistou o recorde de salto vertical com corrida de impulso em sua categoria, alcançando 1,30 metro.
Ele também já estabeleceu marcas em outros saltos de distância e altura, e usa sua trajetória como exemplo de superação. “Eu incentivo qualquer pessoa que tenha uma perna ou outra dificuldade, porque tudo é possível. Você só precisa ter o desejo de enfrentar o mundo”, declarou ao site da Fundação Pho3nix.
Por fim, o britânico Steve Braithwaite, conhecido como Banana Car Man, levou para as páginas do Guinness o maior carro banana do mundo, um veículo de quase sete metros de comprimento pintado como uma fruta gigante sobre rodas. Além de inusitado, o carro é legalizado para circular nas ruas.