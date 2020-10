As imagens de Marte que já iludiram o mundo

De monstros a lagartos, várias coisas misteriosas já foram vistas em fotos do planeta vizinho. Com a ajuda da Nasa, estamos “vendo coisas” em Marte há quase 40 anos.

Texto: Daniela Fascina | Design: Andy Faria | Imagens: Nasa

Desde 1962, a agência espacial dos EUA explora o planeta com sondas espaciais em busca de vida. Em 1976, uma foto tirada pela Viking 1 Orbiter gerou especulações sobre a existência de uma antiga civilização marciana, que a Nasa supostamente tentaria esconder. Mas tudo não passava de um jogo de sombras em uma montanha. Identificar formas conhecidas em imagens aleatórias, como aconteceu com as fotos de Marte mostradas abaixo, é um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia.

O ENIGMA DO ROSTO

Sonda Viking 1 Orbiter (1976)

Essa foto deixou muita gente de cabelo em pé, sobretudo quando um dos maiores entusiastas de teorias da conspiração envolvendo aliens, Richard C. Hoagland, declarou que se tratava de uma prova da existência de vida em Marte. Anos depois ficou claro que era apenas uma montanha.

MONSTRO VIAJADO

Sonda Spirit (2007)

Até o Pé Grande, personagem do folclore do Canadá e dos EUA, foi fotografado em Marte. Jornais e revistas espalharam o boato, mas análises da perspectiva da imagem sugerem que a pedra estava a 5 m da câmera do robô e logo o tal “monstro” teria no máximo 6 cm.

CABEÇA ALIENÍGENA

Sonda Spirit (2009)

Segundo cálculos, esse “crânio” teria dimensões parecidas com as de uma cabeça humana. Alguns observadores até arriscaram dizer que a criatura era carnívora, graças à mandíbula alongada. De outro ângulo, notaram que era só mais uma pedra.

PLANETA DOS MACACOS

Sonda Spirit (2010)

O físico Nigel Cooper tem se empenhado em analisar milhares de fotos tiradas por robôs da Nasa e criou até uma associação para juntar outras pessoas com a mesma mania. Foi ele quem encontrou um gorila nessa foto. Infelizmente para ele, o primata era… adivinhe? Outra pedra.

CARA DE LAGARTO

Sonda Curiosity (2012)

Quando essa imagem foi publicada, um japonês entrou em contato com blogs e sites científicos para avisar que ali havia um réptil. O blog UFO Hunting Clouds até publicou um vídeo com várias fotos desse tipo. Confira em bit.ly/martereptil

ABRE-TE, SÉSAMO

Sonda Curiosity (2013)

Esse objeto, com cerca de 5 cm, parece até ser feito de metal. Logo que foi publicado pela Nasa, se espalharam boatos de que ele seria uma alavanca ou botão que acionaria algum mecanismo. A Nasa publicou nota esclarecendo que o objeto era apenas uma rocha resistente a erosão.

Todas as imagens de expedições da Nasa enviadas a Marte estão disponíveis em bit.ly/martenasa