Futebol moderno pode ter surgido na Escócia, e não na Inglaterra

Um achado na Escócia está reacendendo o debate sobre as origens do futebol. Por séculos, a Inglaterra foi reconhecida como o berço do esporte, mas novas evidências arqueológicas sugerem que o futebol pode ter surgido na sua vizinha do norte, a Escócia.

Pesquisadores identificaram o que acreditam ser o campo de futebol mais antigo do mundo, localizado na antiga fazenda Mossrobin, na cidade de Anwoth, no sudoeste escocês. O campo teria sido usado para jogos de “

foot-ball” pelos moradores locais, como descrito em uma carta de 1630 escrita pelo reverendo Samuel Rutherford, então pastor da igreja presbiteriana local.

Na carta, Rutherford expressava indignação pelo fato de seus paroquianos jogarem futebol aos domingos e relatava ter ordenado que pedras fossem colocadas atravessando o campo para impedir as partidas. Guiados por essa descrição, arqueólogos liderados por Ged O’Brien localizaram 14 grandes pedras alinhadas, atravessando uma área plana de aproximadamente 85 metros por 45 metros.

Testes no solo indicam que as pedras foram colocadas há cerca de 400 anos, coincidindo com o período mencionado na carta. Os especialistas afirmam que a estrutura não tinha função agrícola, como delimitar terras ou conter animais, mas sim como uma barreira temporária para impedir o jogo.

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“Este não é um muro, mas uma barreira para impedir um evento específico – neste caso, o futebol”, explicou Phil Richardson, arqueólogo que participou do estudo, em entrevista ao The Telegraph.

O’Brien, fundador do Museu do Futebol Escocês e um dos responsáveis pela descoberta, argumenta que a prática regular do futebol na região indica a existência de regras definidas, diferenciando o jogo da versão caótica e violenta conhecida como

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mob football, popular na Idade Média. “Este é o ancestral, o avô, do futebol mundial moderno, e é escocês”, defendeu O’Brien, na mesma matéria.

O historiador também ressalta que o futebol escocês era praticado de forma organizada, semanalmente, o que pressupõe regras consensuais e menos violência, já que os jogadores precisavam estar aptos para o trabalho no dia seguinte.

No entanto, a interpretação não é consenso. Em entrevista ao

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The New York Times, Steve Wood, da organização de caridade Sheffield Home of Football (“Sheffield Berço do Futebol, em tradução livre), afirmou que não há provas de que o “foot-ball” jogado em Mossrobin esteja diretamente ligado ao futebol moderno.

A cidade de Sheffield, na Inglaterra, abriga o clube mais antigo do mundo, fundado em 1857, seis anos antes da oficialização das regras do esporte pela recém-criada Football Association inglesa, em 1863.

Ainda assim, O’Brien defende que a descoberta exige uma revisão na narrativa histórica do futebol. “Por séculos, o futebol foi jogado em todas as cidades e vilarejos da Escócia. Não

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mob football, mas futebol de verdade”, afirmou, em entrevista à BBC.

Ao longo da história, diversos povos desenvolveram jogos com bola que podem ser vistos como ancestrais do futebol. Na China antiga, por volta do século 3 a.C., praticava-se o

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cuju, uma atividade militar e recreativa que consistia em chutar uma bola por entre estacas ou para dentro de uma rede, evitando o uso das mãos e sem deixar a bola tocar no chão.

Na América Central, civilizações como os maias e astecas jogavam o pok-ta-pok ou tlachtli, um esporte ritualístico que utilizava uma bola de borracha, com regras que variavam entre as culturas, mas que sempre carregavam significado simbólico e religioso. Uma versão moderna, chamada ulama, ainda é praticada no México.

Na Grécia Antiga, havia o episkyros, um jogo coletivo com bola, enquanto os romanos praticavam o harpastum, que envolvia força e estratégia em confrontos entre equipes. Durante a Idade Média europeia, o já citado mob football era comum, com partidas extremamente violentas entre vilarejos rivais, sem campos definidos ou regras claras.

Foi apenas na Inglaterra, no século 19, que surgiram as primeiras regras formais que levaram ao futebol moderno. A descoberta em Anwoth, entretanto, levanta a possibilidade de que a Escócia tenha desenvolvido uma prática organizada e regular do esporte que conhecemos muito antes. Pode ser que o esporte que hoje encanta bilhões tenha raízes ainda mais antigas e diversas do que se pensava.