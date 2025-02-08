Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Há 30 mil anos, piercing na bochecha era a moda entre os europeus da era do gelo

Vários esqueletos da Europa Central têm o mesmo padrão de dentes desgastados – e a explicação que um antropólogo encontrou é puro rock 'n roll. Confira.

Por Eduardo Lima 8 fev 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Imagem de um exemplo de desgaste do esmalte na lateral dos dentes da Idade do Gelo de Dolní Vestonice, República Tcheca.
 (John C. Willman/Universidade de Coimbra/Reprodução)
Continua após publicidade
Há 30 mil anos, piercing na bochecha era a moda entre os europeus da era do gelo Priorizar nos meus resultados Google

Se você tem ou conhece alguém que tenha piercing na bochecha, saiba que essa é uma moda antiga – bem antiga. Segundo o antropólogo John Willman, da Universidade de Coimbra, de Portugal, esse era um costume comum na Europa da última era glacial.

Marcas de desgaste nos dentes de vários esqueletos da época eram um mistério entre estudiosos – até agora. Essas pessoas faziam parte da cultura pavloviana, que viveu na Europa Central entre 25 mil e 29 mil anos atrás, durante o Paleolítico Superior. Elas ocupavam as áreas atuais da República Tcheca, Áustria e Polônia.

(Favor não confundir esse povo pré-histórico com o fisiologista russo e vencedor do Nobel Ivan Pavlov, que criou o campo de estudos do condicionamento clássico.)

As marcas de piercing na bochecha, parecido com o estilo labret que muitas pessoas usam no lábio inferior, aparecem até em esqueletos de crianças de dez anos. O estudo que descreve a descoberta foi publicado no periódico Journal of Paleolithic Archaeology.

Siga
Continua após a publicidade

Como era esse piercing

Os esqueletos da cultura pavloviana tinham desgastes estranhos e específicos, sempre nos dentes caninos e pré-molares. Até aí, normal. O esmalte enfraquece naturalmente com o decorrer do tempo de acordo com os hábitos das pessoas. E os dentes em questão, envolvidos em atividades repetitivas (como a mastigação) tendem a ficar achatados ou levemente angulados.

Esse povo vivia com base na caça de mamutes. Será que o desgaste dental tinha a ver com roer ossos gigantes? Aí que vem a pegadinha: no caso desses dentes, o desgaste não estava no lado usado para mastigar, mas sim na parte que só entra em contato com a bochecha.

Como hipótese para solucionar esse mistério, Willman propôs que o desgaste era proveniente de piercings usados na bochecha, já que é parecido com o padrão de danos entre pessoas que usam esses acessórios hoje. Nos pavlovianos, os piercings provavelmente ficavam assim:

Continua após a publicidade
Desenho indicando onde os labrets podem ter sido colocados para criar o desgaste visto nos dentes da Era Glacial.
(John C. Willman/Universidade de Coimbra/Reprodução)

Nenhum labret foi encontrado em sepulturas pavlovianas, talvez porque eles eram feitos de materiais perecíveis, como madeira – haja farpa na boca – ou couro. Esses acessórios não são exclusividade moderna de punks e góticos, e já eram presentes em várias culturas antigas. Nada impede que fossem usados há 30 mil anos, também.

Continua após a publicidade

Os primeiros piercings provavelmente começavam a ser usados na infância, e talvez aumentavam de tamanho de acordo com a idade, já que adultos tinham uma área de desgaste nos dentes maior do que os pequenos.

Continua após a publicidade

Tudo indica que esses labrets eram um acessório de diferenciação, uma forma de mostrar que você fazia parte do grupo dos pavlovianos. Seu tamanho talvez fosse associado à idade ou a diferentes experiências de vida, como passar pela puberdade ou por um casamento.

Alguns dos esqueletos foram encontrados com apinhamento dentário, quadro clínico marcado por dentes sobrepostos e tortos, já que não há lugar para eles nas arcadas dentárias. Isso pode ter sido culpa dos piercings que, quando posicionados de forma incorreta, podem tirar os dentes de lugar. Seja 30 mil anos atrás ou hoje, é melhor fazer seu piercing num lugar de confiança.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
ANTROPOLOGIA
arqueologia
piercing
Pré-história
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).