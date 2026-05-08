O ônibus espacial autônomo

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Introdução Os EUA lançaram o ônibus espacial Columbia em 1981, dando um passo à frente da URSS. Como resposta, a URSS desenvolveu o Buran, que realizou um único voo 100% autônomo e bem-sucedido em 1988. O programa soviético, porém, foi interrompido com o fim da URSS, marcando um capítulo fascinante da corrida espacial.

Principais Tópicos





O pioneirismo americano com o ônibus espacial Columbia em 1981 e suas vantagens estratégicas. O desenvolvimento do Buran, a resposta soviética ao shuttle dos EUA, iniciado nos anos 1970. O único e impressionante voo autônomo do Buran em 1988, sem tripulantes a bordo. A crise econômica e o fim do programa Buran antes de sua segunda missão. O destino das naves Buran após a dissolução da União Soviética.

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O texto a seguir é parte de uma reportagem em sete capítulos:

O último soviético – e outras histórias do programa espacial da URSS

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Em 12 de abril de 1981, o Columbia decolou do Kennedy Space Center, na Flórida, na primeira missão de um ônibus espacial. Deu 37 voltas na Terra, levando os astronautas Robert Crippen e John Young, e voltou no dia 14 – pousando, como se fosse um avião, na Edwards Air Force Base, na Califórnia.

Com sua frota de space shuttles (seis deles foram construídos, dos quais cinco foram ao espaço, e fizeram ao todo 135 missões até a aposentadoria do programa, em 2011), os EUA deram um passo importante à frente da URSS, tanto no aspecto espacial quanto no militar.

Isso porque, além de serem reutilizáveis, podendo fazer várias missões num curto espaço de tempo (bastava acoplá-los a um novo foguete lançador), os ônibus espaciais tinham um amplo compartimento de carga – grande o suficiente para, em tese, acomodar algum tipo de arma nuclear.

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A URSS também preparava um ônibus espacial: o Buran (“nevasca”, em russo), que estava em desenvolvimento desde os anos 1970. Mas o país mergulhou numa crise econômica, e o veículo acabou só ficando pronto em 1988, quando fez seu primeiro e único voo espacial.

No dia 15 de novembro daquele ano, o Buran decolou do Cosmódromo de Baikonur, impulsionado pelo foguete soviético Energia – do qual se soltou, conforme planejado, deu duas voltas na Terra, voltou e pousou em Baikonur.

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Tudo como os ônibus americanos (com os quais era visualmente muito parecido, aliás). Mas havia também uma grande diferença: ele fez isso sozinho. O ônibus espacial soviético não levou tripulantes, e seus computadores de bordo controlaram toda a viagem, inclusive o pouso, realizado sob forte vento cruzado. Sucesso.

Uma segunda missão foi marcada para 1993. Mas não deu tempo: a URSS acabou antes, em 1991. Duas unidades do Buran foram construídas. Uma delas, a que voou, acabou sendo destruída após o desabamento de um hangar em Baikonur, onde ficava guardada junto com a outra (que sobreviveu).

A URSS chegou a iniciar a montagem de outros três Buran, bem como réplicas em tamanho real, para exibição – uma delas pode ser visitada até hoje no VDNKh (sigla em russo para “exibição das conquistas da economia nacional”), um parque de exposições inaugurado em Moscou em 1935.