O último soviético – e outras histórias do programa espacial da URSS
O cosmonauta que não existiu. Bebida na estação espacial. Um encontro entre Apollo e Soyuz. Os rovers na Lua e as sondas em Vênus. O ônibus espacial autônomo. Conheça alguns episódios curiosos, e impressionantes, da saga soviética no cosmos.
Reportagem dividida em sete partes:
Sozinho no espaço
O cosmonauta que foi pego de surpresa pela História – e ficou sem país.
O aperto de mãos
O dia em que a Apollo e a Soyuz se encontraram no espaço – e o cosmonauta Alexei Leonov pregou uma peça nos americanos.
Um brinde ao cosmos
Os cosmonautas que levaram conhaque escondido nas missões – e o Réveillon celebrado com champanhe a bordo da Mir.
A morte no vácuo
19 pessoas perderam a vida, até hoje, em missões espaciais. Mas apenas três morreram de fato no espaço. Conheça sua história.
A URSS na Lua – e em Vênus
A Apollo 11 venceu a corrida para colocar o homem na Lua. Mas os soviéticos foram os primeiros a enviar sondas e rovers para lá – e, depois, para Vênus.
O mito dos “cosmonautas perdidos”
Essa teoria diz que Yuri Gagarin não foi o primeiro homem no espaço. Foi, sim; ela é pura lenda. Mas alimentada por um caso real: a história de Grigory Nelyubov, o cosmonauta que foi apagado da História.
O ônibus espacial autônomo
O Buran era capaz de ir ao espaço e voltar sozinho – mas a História quis que ele voasse uma única vez.