O último soviético – e outras histórias do programa espacial da URSS

Reportagem dividida em sete partes:

Sozinho no espaço

O cosmonauta que foi pego de surpresa pela História – e ficou sem país.

O aperto de mãos

O dia em que a Apollo e a Soyuz se encontraram no espaço – e o cosmonauta Alexei Leonov pregou uma peça nos americanos.

Um brinde ao cosmos

Os cosmonautas que levaram conhaque escondido nas missões – e o Réveillon celebrado com champanhe a bordo da Mir.



A morte no vácuo

19 pessoas perderam a vida, até hoje, em missões espaciais. Mas apenas três morreram de fato no espaço. Conheça sua história.

A URSS na Lua – e em Vênus

A Apollo 11 venceu a corrida para colocar o homem na Lua. Mas os soviéticos foram os primeiros a enviar sondas e rovers para lá – e, depois, para Vênus.



Continua após a publicidade

O mito dos “cosmonautas perdidos”

Essa teoria diz que Yuri Gagarin não foi o primeiro homem no espaço. Foi, sim; ela é pura lenda. Mas alimentada por um caso real: a história de Grigory Nelyubov, o cosmonauta que foi apagado da História.



O ônibus espacial autônomo

O Buran era capaz de ir ao espaço e voltar sozinho – mas a História quis que ele voasse uma única vez.