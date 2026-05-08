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História

O último soviético – e outras histórias do programa espacial da URSS

O cosmonauta que não existiu. Bebida na estação espacial. Um encontro entre Apollo e Soyuz. Os rovers na Lua e as sondas em Vênus. O ônibus espacial autônomo. Conheça alguns episódios curiosos, e impressionantes, da saga soviética no cosmos.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 Maio 2026, 16h06 | Atualizado em 25 Maio 2026, 06h23
Colagem com ônibus espacial soviético Buran decolando, fumaça preta, um sol vermelho e um selo postal da Letônia com o brasão da URSS.
 (Wikimedia Commons/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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O último soviético – e outras histórias do programa espacial da URSS Priorizar nos meus resultados Google

Reportagem dividida em sete partes:

Sozinho no espaço
O cosmonauta que foi pego de surpresa pela História – e ficou sem país.

O aperto de mãos
O dia em que a Apollo e a Soyuz se encontraram no espaço – e o cosmonauta Alexei Leonov pregou uma peça nos americanos.

Um brinde ao cosmos
Os cosmonautas que levaram conhaque escondido nas missões – e o Réveillon celebrado com champanhe a bordo da Mir.

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A morte no vácuo
19 pessoas perderam a vida, até hoje, em missões espaciais. Mas apenas três morreram de fato no espaço. Conheça sua história.

A URSS na Lua – e em Vênus
A Apollo 11 venceu a corrida para colocar o homem na Lua. Mas os soviéticos foram os primeiros a enviar sondas e rovers para lá – e, depois, para Vênus.

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O mito dos “cosmonautas perdidos”
Essa teoria diz que Yuri Gagarin não foi o primeiro homem no espaço. Foi, sim; ela é pura lenda. Mas alimentada por um caso real: a história de Grigory Nelyubov, o cosmonauta que foi apagado da História.

O ônibus espacial autônomo
O Buran era capaz de ir ao espaço e voltar sozinho – mas a História quis que ele voasse uma única vez.

 

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