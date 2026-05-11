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Introdução Em 1991, o cosmonauta Sergei Krikalev foi lançado ao espaço soviético, mas o fim da URSS o deixou preso na estação Mir. Sem dinheiro para resgate, ele esperou 311 dias, retornando como cidadão russo e 0,02 segundo mais jovem devido à relatividade.

Principais Tópicos





Como um voo de rotina em 1991 se transformou na dramática saga do ‘último soviético’ no espaço. A incrível história de Sergei Krikalev, que viu sua pátria desaparecer enquanto estava em órbita na estação Mir. O impasse diplomático e financeiro que o deixou preso por 311 dias, sem previsão de resgate. O surpreendente acordo internacional que envolveu a Alemanha para trazer o cosmonauta de volta à Terra. O efeito da Teoria da Relatividade que fez Krikalev retornar 0,02 segundo mais jovem após sua longa permanência no espaço.

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O texto a seguir é parte de uma reportagem em sete capítulos:

O último soviético – e outras histórias do programa espacial da URSS

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No dia 18 de maio de 1991, às 17h50 pelo horário local, a Soyuz TM-12 decolou do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão: o coração do programa espacial soviético, primeira e maior base de lançamentos do mundo, de onde saíram as missões Sputnik 1, em 1957, e Vostok 1 (que levou Yuri Gagarin ao espaço em 1961), entre muitas outras.

O muro de Berlim caíra havia um ano e meio, mas a URSS ainda estava de pé – e olhando com atenção os movimentos dos EUA. A Nasa acabara de concluir a STS-39, uma missão do ônibus espacial Discovery que foi realizada a pedido do Pentágono e incluiu um objeto, o enigmático Multi-Purpose Release Canister (“cilindro de liberação multipropósito”), cujo conteúdo é mantido em segredo até hoje.

A Soyuz, por sua vez, tinha um objetivo simples e claro. Levar três pessoas até a estação espacial Mir (“paz”, em russo): o comandante Anatoly Artsebarsky, o engenheiro de voo Sergei Krikalev e a cosmonauta Helen Sharman, primeira britânica a ir ao espaço. Ela voltou à Terra oito dias depois, em 26 de maio, como previsto. Artsebarsky regressou em outubro. Sobrou apenas Krikalev, que topou esperar na Mir até que a próxima tripulação chegasse.

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Mas aí, em 26 de dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir. Assim como as outras repúblicas soviéticas, o Cazaquistão declarou independência – e, com ela, levou junto o Cosmódromo de Baikonur, que deixava de estar sob o controle de Moscou.

Além desse impasse diplomático, o caos detonado pelo fim da URSS criou outro problema: Krikalev foi informado de que não havia dinheiro para mandar uma cápsula ir buscá-lo. Ele estava preso no espaço.

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Ficou lá até março de 1992, quando a Alemanha pagou US$ 24 milhões (US$ 56 milhões em valores atuais) à Rússia para enviar o piloto Klaus-Dietrich Flade até a Mir. O alemão ficou lá uma semana e então voltou, trazendo consigo Krikalev – que, ao regressar à Terra, se tornou cidadão da Federação Russa, estado criado após a dissolução da URSS.

Ele passou um período tão longo no espaço, 311 dias, que sofreu um efeito previsto pela Teoria da Relatividade. O tempo passa mais devagar quando se está em alta velocidade (como na Mir, que se deslocava a 28 mil km/h). Por isso, ao regressar da missão, Krikalev estava 0,02 segundo mais jovem do que as pessoas que haviam ficado na Terra.

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