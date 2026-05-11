Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Sozinho no espaço: a história do último cosmonauta da União Soviética

Sergei Krikalev foi pego de surpresa pela História e ficou sem país.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 Maio 2026, 14h01 | Atualizado em 25 Maio 2026, 06h26
Colagem com selo postal soviético, foguete vermelho em fundo preto e astronauta sorrindo em traje espacial segurando capacete, sobre fundo bege pontilhado.
Selo da URSS; lançamento no cosmódromo de Baikonur; o cosmonauta Sergei Krikalev.  (Wikimedia Commons/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Sozinho no espaço: a história do último cosmonauta da União Soviética Priorizar nos meus resultados Google

O texto a seguir é parte de uma reportagem em sete capítulos:
O último soviético – e outras histórias do programa espacial da URSS

N

No dia 18 de maio de 1991, às 17h50 pelo horário local, a Soyuz TM-12 decolou do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão: o coração do programa espacial soviético, primeira e maior base de lançamentos do mundo, de onde saíram as missões Sputnik 1, em 1957, e Vostok 1 (que levou Yuri Gagarin ao espaço em 1961), entre muitas outras.

O muro de Berlim caíra havia um ano e meio, mas a URSS ainda estava de pé – e olhando com atenção os movimentos dos EUA. A Nasa acabara de concluir a STS-39, uma missão do ônibus espacial Discovery que foi realizada a pedido do Pentágono e incluiu um objeto, o enigmático Multi-Purpose Release Canister (“cilindro de liberação multipropósito”), cujo conteúdo é mantido em segredo até hoje.

Siga

A Soyuz, por sua vez, tinha um objetivo simples e claro. Levar três pessoas até a estação espacial Mir (“paz”, em russo): o comandante Anatoly Artsebarsky, o engenheiro de voo Sergei Krikalev e a cosmonauta Helen Sharman, primeira britânica a ir ao espaço. Ela voltou à Terra oito dias depois, em 26 de maio, como previsto. Artsebarsky regressou em outubro. Sobrou apenas Krikalev, que topou esperar na Mir até que a próxima tripulação chegasse.

Continua após a publicidade
Colagem com satélite vermelho sobre círculo concêntrico, prédio cinza com telhado escuro e faixa vertical vermelha com estrela branca e linhas pretas onduladas, em fundo texturizado.
A estação espacial Mir e o Kremlin, em Moscou. (Wikimedia Commons/Getty Images/Montagem sobre reprodução)

Mas aí, em 26 de dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir. Assim como as outras repúblicas soviéticas, o Cazaquistão declarou independência – e, com ela, levou junto o Cosmódromo de Baikonur, que deixava de estar sob o controle de Moscou.

Além desse impasse diplomático, o caos detonado pelo fim da URSS criou outro problema: Krikalev foi informado de que não havia dinheiro para mandar uma cápsula ir buscá-lo. Ele estava preso no espaço.

Continua após a publicidade

Ficou lá até março de 1992, quando a Alemanha pagou US$ 24 milhões (US$ 56 milhões em valores atuais) à Rússia para enviar o piloto Klaus-Dietrich Flade até a Mir. O alemão ficou lá uma semana e então voltou, trazendo consigo Krikalev – que, ao regressar à Terra, se tornou cidadão da Federação Russa, estado criado após a dissolução da URSS.

Ele passou um período tão longo no espaço, 311 dias, que sofreu um efeito previsto pela Teoria da Relatividade. O tempo passa mais devagar quando se está em alta velocidade (como na Mir, que se deslocava a 28 mil km/h). Por isso, ao regressar da missão, Krikalev estava 0,02 segundo mais jovem do que as pessoas que haviam ficado na Terra.

Artemis III: como será a próxima missão lunar, prevista para 2027?

Publicidade
TAGS:
apollo
espaço
Guerra Fria
NASA
União Soviética
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).