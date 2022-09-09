Tradições culinárias do neolítico em potes de cerâmica

Uma equipe de cientistas descobriu novas informações sobre a dieta das pessoas que viviam na Grã-Bretanha durante o período neolítico. Entre elas, há evidências de que esses habitantes cozinhavam cereais, incluindo trigo, em panelas.

Usando uma análise química de antigos pedaços de cerâmica incrivelmente bem preservados encontrados nas águas escocesas, a equipe descobriu que os cereais eram cozidos em panelas e misturados com laticínios e ocasionalmente carne, provavelmente para criar algum tipo de mingau ou guisado. Além disso, os antigos habitantes usavam potes menores para cozinhar cereais com leite e potes maiores para pratos à base de carne.

O cultivo de cereais é presente na Grã-Bretanha desde cerca de 4000 a.C., e provavelmente foi trazido por agricultores que vieram da Europa continental – afirmação baseada em grãos de cereais preservados e outros detritos encontrados em sítios neolíticos. As novas descobertas agora mostram que os biomarcadores de cereais podem ser preservados por milhares de anos a mais em condições favoráveis.

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Outro ponto importante da pesquisa foi o estado de conservação dos potes. As cerâmicas analisadas ​estavam intactas e decoradas, o que pode sugerir que algum tipo de uso cerimonial.

Durante a análise, biomarcadores de cereais foram detectados em um terço dos vasos, fornecendo a evidência biomolecular mais antiga de cereais em resíduos de cerâmica absorvidos na região.

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As descobertas indicam que trigo era cozido em panelas, apesar de evidências de plantas carbonizadas na região da Escócia atlântica apontarem principalmente para o uso de cevada. Isso pode ser explicado talvez pelo modo de preparo do trigo, que pode ser preparado, por exemplo, cozido em ensopados; então, ele não seria carbonizado regularmente.

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Marcadores de cereais foram fortemente associados a resíduos de lipídeos para produtos lácteos em potes, sugerindo que eles podem ter sido cozidos juntos como um mingau à base de leite.

Segundo os cientistas, esta pesquisa nos dá uma janela para as tradições culinárias dos primeiros agricultores que viviam nessa área da Europa, cujos modos de vida ainda são pouco compreendidos.

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Duncan Garrow, um dos membros do estudo afirma que “esta pesquisa melhorou enormemente nosso conhecimento sobre esses locais de muitas maneiras interessantes.” Ele também expressou sua animosidade em continuar colaborando no futuro.