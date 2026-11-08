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Mundo Estranho

É verdade que as mulheres sofrem mais com o ar-condicionado gelado?

A menor quantidade de massa muscular é uma explicação importante, mas o real motivo envolve uma soma de fatores.

Por Victor Bianchin 8 nov 2026, 20h01
Mulher com suéter de tricô creme, mangas longas e volumosas, abraçando-se suavemente. Detalhe da textura do tecido e das mãos com anéis, em fundo claro e desfocado
 (Polina Tankilevitch/Pexels)
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É verdade que as mulheres sofrem mais com o ar-condicionado gelado? Priorizar nos meus resultados Google

Quem já trabalhou em escritório sabe como é: basta o tempo esquentar para que comece a guerra do ar-condicionado. Um pessoal gosta do ar bem gelado, enquanto outros preferem apenas uma leve refrescada. Geralmente, as pessoas desse segundo grupo são mulheres. Mas por que essa tendência?

Existem estudos que já observaram essa diferença. Uma pesquisa de 2007 entrevistou 3.094 pessoas na Finlândia e também realizou experimentos em condições controladas. Os resultados mostraram que as mulheres tendem a ficar menos satisfeitas com a temperatura dos ambientes do que os homens.

Em média, as participantes preferiram ambientes mais quentes e relataram desconforto térmico com mais frequência. Curiosamente, isso aconteceu tanto quando sentiam frio como quando sentiam calor, indicando que elas eram mais críticas em relação à temperatura do ambiente.

Outro estudo, de 2023, reuniu homens e mulheres jovens, saudáveis e magros e os expôs a temperaturas ambientes entre 17 °C e 31 °C. A ideia era entender se as mulheres realmente sentem mais frio ou se seus organismos apenas lidam com o frio de maneira diferente. 

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Mulheres sentem mais dor do que homens? Estudo descobriu

Os pesquisadores descobriram que o corpo das mulheres começava a gastar mais energia para produzir calor quando a temperatura ambiente chegava a aproximadamente 22 °C. Nos homens, isso acontecia por volta de 23 °C. Ou seja, o organismo das mulheres começava a reagir ao frio em uma temperatura ligeiramente mais baixa. Isso não significa necessariamente que elas sentiam menos frio, mas que seus corpos usavam estratégias diferentes para manter a temperatura.

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Conectando os pontos

Os dois estudos citados ajudam a entender o fenômeno, mas respondem a perguntas diferentes: um investiga como o corpo regula a temperatura; o outro, como as pessoas percebem e lidam com o conforto térmico. Assim como esses, há outros trabalhos que analisam aspectos diferentes desse debate, como os itens de vestuário e a influência da quantidade de gordura corporal.

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Uma revisão científica de 2025 tentou juntar todos esses pontos. Após analisar diversos estudos, os autores observaram que, em média, mulheres têm menos massa muscular e um gasto energético em repouso menor do que homens. Como os músculos produzem calor, inclusive quando não estamos fazendo exercícios, isso pode significar menos calor disponível para aquecer o corpo. Por isso, uma alteração na temperatura (como a do ar-condicionado) pode incomodá-las antes dos homens, que precisariam de uma mudança mais intensa para começar a sentir frio.

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Ainda assim, os resultados variam bastante de estudo para estudo — alguns não encontram uma distinção significativa relativa a gênero. Portanto, não dá para apontar uma única causa universal nessa história. A maior lacuna científica é, justamente, conseguir determinar o quanto cada fator contribui para a sensação de frio, especialmente em situações cotidianas de escritório. Até lá, seguiremos batendo boca nos dias quentes.

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