Existe camarão de água doce?

Ler Resumo





Introdução Descubra o fascinante universo dos camarões de água doce, de gigantes apreciados na culinária a pequenos animais de estimação. Conheça seu papel ecológico, as principais espécies brasileiras e o intrigante ciclo de vida que os leva do rio ao mar.

Principais Tópicos





Explore a rica diversidade dos camarões de água doce, de gigantes culinários a espécies de aquário. Conheça o camarão-gigante (Macrobrachium rosenbergii) e o pitu (Macrobrachium carcinus), valorizados na culinária. Entenda o papel ecológico vital dessas criaturas como “limpadores” de detritos aquáticos. Descubra o fascinante ciclo de vida anfidrômico, com larvas crescendo em água salgada e adultos em água doce. Saiba sobre o recente mistério da morte de milhares de camarões no rio Tietê, em São Paulo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma das criaturas mais adaptáveis dos oceanos, o camarão está presente em praticamente todos os mares do mundo. Milhares de espécies vivem em diversas profundidades, incluindo regiões abissais. Por serem onívoros (comem de tudo, de algas a pequenos animais, e também matéria em decomposição), eles desempenham um papel importante limpando detritos no fundo dos mares e rios.

Existem muitas espécies de camarão que vivem em água doce, habitando exclusivamente rios, lagos e riachos. Algumas são grandes e comestíveis, portanto muito usadas na culinária. Um exemplo é o gênero Macrobrachium, que reúne mais de 200 espécies. Elas são chamadas popularmente de camarão-de-água-doce ou camarão-gigante.

A espécie Macrobrachium rosenbergii é especialmente simbólica: pode passar de 30 cm de comprimento e 500 g de peso, sendo criada em dezenas de países em fazendas de aquicultura. Nativa da região do Indo-Pacífico, essa espécie é cultivada no Brasil desde a década de 1970, quando foi introduzida em Pernambuco para a criação.

Outro camarão de água doce muito apreciado no Brasil é o Macrobrachium carcinus, mais conhecido como “pitu”. Ele pode ultrapassar 30 cm, sendo um dos maiores camarões de água doce das Américas. Ele vive em rios da costa atlântica, do sul do México ao sul do Brasil. O pitu é bastante valorizado na culinária regional, principalmente em estados como Pernambuco e Alagoas. Pratos tradicionais incluem pitu na brasa, ensopado e com molho de coco.

Também existem camarões de água doce pequenos, como os do gênero Neocaridina. Essas espécies são muito apreciadas como animais de estimação: o camarão red cherry (Neocaridina davidi) é um dos favoritos dos aquaristas. Com comprimento aproximado entre 2 e 4 cm, esses bichos vivem em água doce pura e ajudam a limpar algas no aquário.

Continua após a publicidade

Em janeiro de 2026, a cidade de Igaraçu do Tietê, no interior de SP, registrou a morte repentina de milhares de camarões de água doce no rio Tietê (que passa por ali já bastante recuperado da poluição da região metropolitana da capital). A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) investiga o que pode ter causado o incidente.

Essa baleia vive por 200 anos. Cientistas descobriram por que

Ciclo de vida

Uma curiosidade importante sobre os camarões de água doce é que muitas espécies, incluindo diversas do gênero Macrobrachium, possuem um ciclo de vida misto, cujo nome técnico é anfidromia. Isso significa que, embora vivam suas vidas adultas na água doce, os animais precisam passar por sua fase larval em água salgada. O motivo é fisiológico: a salinidade marinha é essencial para que os jovens consigam sobreviver e crescer.

Continua após a publicidade

O ciclo funciona assim: nos rios e lagos, os adultos acasalam e as fêmeas carregam os ovos presos às nadadeiras do abdômen. Quando os ovos eclodem, surgem larvas microscópicas chamadas zoea que derivam com a corrente do rio até o estuário, que é onde o rio deságua no mar.

No mar (ou em água salobra), as larvas passam por várias mudas e estágios larvais, o que pode durar semanas ou até cerca de um mês, dependendo da espécie. Quando está pronto, o animal se transforma em pós-larva, que já se parece com um camarão pequeno. As pós-larvas começam então uma migração rio acima, nadando ou caminhando pelo fundo. Elas crescem no rio até se tornarem adultas — e o ciclo recomeça.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.