Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Mundo Estranho

Existe camarão de água doce?

Não só existe como é uma iguaria muito apreciada na culinária brasileira.

Por Victor Bianchin 13 mar 2026, 14h00
Fotografia da espécie Macrobrachium rosenbergii é nativa da região do Indo-Pacífico.
 (Reprodução/Citron/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Existe camarão de água doce? Priorizar nos meus resultados Google

Uma das criaturas mais adaptáveis dos oceanos, o camarão está presente em praticamente todos os mares do mundo. Milhares de espécies vivem em diversas profundidades, incluindo regiões abissais. Por serem onívoros (comem de tudo, de algas a pequenos animais, e também matéria em decomposição), eles desempenham um papel importante limpando detritos no fundo dos mares e rios.

Existem muitas espécies de camarão que vivem em água doce, habitando exclusivamente rios, lagos e riachos. Algumas são grandes e comestíveis, portanto muito usadas na culinária. Um exemplo é o gênero Macrobrachium, que reúne mais de 200 espécies. Elas são chamadas popularmente de camarão-de-água-doce ou camarão-gigante.

A espécie Macrobrachium rosenbergii é especialmente simbólica: pode passar de 30 cm de comprimento e 500 g de peso, sendo criada em dezenas de países em fazendas de aquicultura. Nativa da região do Indo-Pacífico, essa espécie é cultivada no Brasil desde a década de 1970, quando foi introduzida em Pernambuco para a criação.

Siga

Outro camarão de água doce muito apreciado no Brasil é o Macrobrachium carcinus, mais conhecido como “pitu”. Ele pode ultrapassar 30 cm, sendo um dos maiores camarões de água doce das Américas. Ele vive em rios da costa atlântica, do sul do México ao sul do Brasil. O pitu é bastante valorizado na culinária regional, principalmente em estados como Pernambuco e Alagoas. Pratos tradicionais incluem pitu na brasa, ensopado e com molho de coco.

Também existem camarões de água doce pequenos, como os do gênero Neocaridina. Essas espécies são muito apreciadas como animais de estimação: o camarão red cherry (Neocaridina davidi) é um dos favoritos dos aquaristas. Com comprimento aproximado entre 2 e 4 cm, esses bichos vivem em água doce pura e ajudam a limpar algas no aquário.

Continua após a publicidade

Em janeiro de 2026, a cidade de Igaraçu do Tietê, no interior de SP, registrou a morte repentina de milhares de camarões de água doce no rio Tietê (que passa por ali já bastante recuperado da poluição da região metropolitana da capital). A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) investiga o que pode ter causado o incidente.

Essa baleia vive por 200 anos. Cientistas descobriram por que

Ciclo de vida

Uma curiosidade importante sobre os camarões de água doce é que muitas espécies, incluindo diversas do gênero Macrobrachium, possuem um ciclo de vida misto, cujo nome técnico é anfidromia. Isso significa que, embora vivam suas vidas adultas na água doce, os animais precisam passar por sua fase larval em água salgada. O motivo é fisiológico: a salinidade marinha é essencial para que os jovens consigam sobreviver e crescer.

Continua após a publicidade

O ciclo funciona assim: nos rios e lagos, os adultos acasalam e as fêmeas carregam os ovos presos às nadadeiras do abdômen. Quando os ovos eclodem, surgem larvas microscópicas chamadas zoea que derivam com a corrente do rio até o estuário, que é onde o rio deságua no mar.

No mar (ou em água salobra), as larvas passam por várias mudas e estágios larvais, o que pode durar semanas ou até cerca de um mês, dependendo da espécie. Quando está pronto, o animal se transforma em pós-larva, que já se parece com um camarão pequeno. As pós-larvas começam então uma migração rio acima, nadando ou caminhando pelo fundo. Elas crescem no rio até se tornarem adultas — e o ciclo recomeça.

Publicidade
TAGS:
ÁGUA DOCE
camarão
comida
Mundo Estranho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).