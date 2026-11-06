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O que é o déjà vu e por que ele ocorre?

Entenda como uma "falha" na sincronia cerebral gera a sensação de já ter vivido um momento.

Por Redação Super 6 nov 2026, 06h00
Close de um olho humano.
 (Andrey Danilovich/iStock)
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O que é o déjà vu e por que ele ocorre? Priorizar nos meus resultados Google

A sensação de viver algo e, ao mesmo tempo, ter a forte impressão de que isso já aconteceu antes é conhecida como déjà vu. A expressão, que significa “já visto” em francês, foi cunhada no século 18 pelo parapsicólogo Émile Boirac para descrever esse intrigante fenômeno.

Embora o déjà vu seja uma experiência comum, sua compreensão completa ainda desafia a ciência, mas sabemos que ele não tem nada de paranormal.

Ao longo da história, diversas teorias tentaram explicar o déjà vu. Na Grécia antiga, já se discutia o tema, e com o tempo, surgiram interpretações variadas. Para a parapsicologia, o déjà vu pode ser visto como uma forma de premonição, enquanto os espíritas o associam a experiências do espírito fora do corpo durante o sono. Até mesmo Sigmund Freud tentou decifrar o mistério, relacionando o fenômeno a fantasias do passado ou desejos inconscientes. No entanto, a visão científica aponta para uma origem 100% biológica.

O que acontece no cérebro quando você passa a noite sem dormir

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A complexidade do fenômeno cerebral

Cientistas concordam que a origem do déjà vu reside em uma troca de informações errônea no cérebro. Nosso sistema nervoso está constantemente comparando novas informações com situações que ele prevê. Por exemplo, ao observar dois carros em alta velocidade, o cérebro antecipa um possível impacto. Esses dois impulsos – o da percepção atual e o da previsão – chegam simultaneamente ao hipocampo, a região cerebral responsável por essa comparação.

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O déjà vu ocorre quando há uma dessincronização entre esses dois estímulos ao chegarem ao hipocampo. Se, devido a uma alteração na atividade neuronal, a previsão se antecipa ligeiramente à percepção do momento presente, o cérebro interpreta o que está acontecendo como algo já experimentado. Essa falha de sincronia cria a falsa impressão de que a situação atual já faz parte de nosso passado.

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Nesse breve instante, o indivíduo pode “ver” uma cena completa, com sons e cheiros, e ter a total certeza de que já vivenciou aquilo, sentindo-se até capaz de “prever” os próximos detalhes. Trata-se, contudo, de uma ilusão que dura apenas alguns segundos, até que o cérebro restabeleça sua sincronia normal.

Fontes: Gilberto Xavier, neurocientista do Instituto de Biociência da USP, e o livro The Déjà Vu Experience, de Alan S. Brown.

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Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Débora Zanelato e publicada pela Mundo Estranho em 2014.

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