O que é um pepino-do-mar?

O pepino-do-mar é um fascinante invertebrado marinho pertencente ao grupo dos equinodermes, o mesmo das estrelas-do-mar e ouriços-do-mar. Animais invertebrados, vale lembrar, são aqueles que não tem coluna vertebral e crânio. Eles representam 95% das espécies do planeta (entre eles estão os moluscos, os crustáceos e os artrópodes).

Os pepinos-do-mar variam em tamanho e cor, com a maioria medindo entre 10 e 30 centímetros. Existem espécies minúsculas, de apenas 3 centímetros, e outras gigantes, como as encontradas nas Filipinas, que podem atingir até 2 metros de comprimento, exibindo cores como preto, marrom ou verde-oliva.

Esses animais vivem principalmente no fundo do mar, preferindo ambientes arenosos ou lamacentos. Embora geralmente lentos, algumas espécies de pepino-do-mar são capazes de nadar.

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Conhecidos por sua natureza inofensiva, os pepinos-do-mar possuem estratégias peculiares de defesa. O biólogo Cláudio Gonçalves Tiago, do Centro de Biologia Marinha da USP, explica que, quando ameaçados, sua primeira reação é buscar refúgio, enterrando-se na areia ou escondendo-se entre rochas. Essa tática simples os protege de predadores, garantindo a sobrevivência dessas criaturas do oceano.

A alimentação do pepino-do-mar é bastante peculiar: eles se alimentam de areia, utilizando de 10 a 30 tentáculos retráteis localizados ao redor da boca para capturá-la. Seu organismo é eficiente em reaproveitar a matéria orgânica, como restos de algas, misturada à areia, descartando o que não é aproveitado.

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Além de seu papel ecológico, o pepino-do-mar é valorizado em diversas culturas. Na China e em outros países do Oriente, essa iguaria marinha é considerada um prato fino e luxuoso.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

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