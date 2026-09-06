Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Mês do Cliente: Revista Impressa + Digital Premium por R$ 12,99/mês!
Mundo Estranho

O que é um pepino-do-mar?

Este equinoderme habita as profundezas, come areia e é uma iguaria no Oriente.

Por Da Redação 6 set 2026, 12h01
Pepino-do-mar verde-claro com textura rugosa e protuberâncias circulares marrons, repousando sobre areia clara no fundo do mar
 (Frédéric Ducarme/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0))
Continua após publicidade
O que é um pepino-do-mar? Priorizar nos meus resultados Google

O pepino-do-mar é um fascinante invertebrado marinho pertencente ao grupo dos equinodermes, o mesmo das estrelas-do-mar e ouriços-do-mar. Animais invertebrados, vale lembrar, são aqueles que não tem coluna vertebral e crânio. Eles representam 95% das espécies do planeta (entre eles estão os moluscos, os crustáceos e os artrópodes).

Os pepinos-do-mar variam em tamanho e cor, com a maioria medindo entre 10 e 30 centímetros. Existem espécies minúsculas, de apenas 3 centímetros, e outras gigantes, como as encontradas nas Filipinas, que podem atingir até 2 metros de comprimento, exibindo cores como preto, marrom ou verde-oliva.

Esses animais vivem principalmente no fundo do mar, preferindo ambientes arenosos ou lamacentos. Embora geralmente lentos, algumas espécies de pepino-do-mar são capazes de nadar.

É verdade que grilos podem ser usados para medir a temperatura?

Continua após a publicidade

Conhecidos por sua natureza inofensiva, os pepinos-do-mar possuem estratégias peculiares de defesa. O biólogo Cláudio Gonçalves Tiago, do Centro de Biologia Marinha da USP, explica que, quando ameaçados, sua primeira reação é buscar refúgio, enterrando-se na areia ou escondendo-se entre rochas. Essa tática simples os protege de predadores, garantindo a sobrevivência dessas criaturas do oceano.

Siga

A alimentação do pepino-do-mar é bastante peculiar: eles se alimentam de areia, utilizando de 10 a 30 tentáculos retráteis localizados ao redor da boca para capturá-la. Seu organismo é eficiente em reaproveitar a matéria orgânica, como restos de algas, misturada à areia, descartando o que não é aproveitado.

Continua após a publicidade

Além de seu papel ecológico, o pepino-do-mar é valorizado em diversas culturas. Na China e em outros países do Oriente, essa iguaria marinha é considerada um prato fino e luxuoso.

Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2011 da Mundo Estranho.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Biologia
Ciência
Mundo Animal
Mundo Estranho
Oceanos
Redação Digital
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com uma árvore estilizada em verde-claro ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).