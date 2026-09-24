Os gatos gostam quando você fala com eles?

Talvez o verbo “gostar” seja um exagero, mas a ciência já diz que, sim, os gatos entendem quando você está falando com eles especificamente. Um estudo na França apresentou a 16 gatos domésticos gravações de voz de seus donos e também de estranhos — algumas delas eram falas direcionadas a outros humanos, algumas eram falas direcionadas aos próprios gatos. Eram frases comuns, como “Você quer brincar?” e “Você quer um petisco?”.

Os cientistas observaram que os gatos apresentaram uma reação distinta quando ouviram as gravações dos donos falando especificamente para gatos. Por outro lado, permaneceram indiferentes quando os donos falavam com outros humanos ou quando as vozes eram de estranhos (fossem as falas direcionadas a gatos ou não).

Há duas informações importantes aqui. A primeira é que os gatos conseguem diferenciar as falas que são para outros humanos e as falas que são para eles. Nesse segundo caso, chamado pelos cientistas de cat-directed-speech (ou CDS), geralmente usamos tons mais agudos e sentenças mais curtas e repetitivas, o que talvez torne mais fácil para o animal distinguir.

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A outra informação relevante é que isso demonstra que os gatos conseguem estabelecer uma relação comunicativa com seus tutores. “Embora os gatos tenham fama de ignorar seus tutores, um número crescente de pesquisas indica que eles prestam muita atenção aos humanos. Os gatos podem, de fato, aprender que vocalizações específicas têm certos significados”, afirmou à revista Scientific American a especialista em comportamento felino Kristyn Vitale, que não participou da pesquisa. Ela ressaltou, porém, que o estudo foi de pequena escala.

Por que os gatos ficam “afofando” as coisas?

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Os gatos, de forma geral, possuem muitas formas de demonstrar carinho, ainda que não possam falar. Esfregar-se nas pernas dos tutores, levantar a cauda ao vê-los, piscar lentamente em momentos de relaxamento, permitir a aproximação em momentos de descanso e usar você de travesseiro são todos sinais positivos.

Eles sabem seu nome

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Outro estudo, feito pela Universidade de Tóquio, testou as reações de 78 gatos para saber se eles conseguiam entender seus próprios nomes. Os resultados apontaram que, na maioria das vezes, os animais conseguem de fato distinguir a pronúncia de seus nomes da pronúncia de outras palavras — até mesmo aquelas com sonoridade semelhante —, independentemente de quem estivesse falando: o tutor ou uma pessoa desconhecida.

Segundo os pesquisadores, isso mostra que “os gatos conseguem distinguir enunciados humanos com base em diferenças fonêmicas”.

Um estudo semelhante, também conduzido por cientistas japoneses, apontou que, além de conhecerem seus próprios nomes, os gatos também parecem reconhecer os nomes de outros gatos com os quais convivem e podem até saber os nomes das pessoas que moram na mesma casa.

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Sim, seu gato pode saber seu nome!

Os cientistas estudaram gatos que viviam em ambientes com vários animais da mesma espécie, ou seja, residências com múltiplos bichanos e os “cafés de gatos” no Japão, locais onde os visitantes podem interagir com os animais residentes.

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Nos testes, os gatos eram apresentados à fotografia de um felino conhecido do mesmo ambiente (chamado de “gato-modelo”), que aparecia em uma tela de computador. Enquanto a imagem era exibida, uma gravação da voz do tutor pronunciava em voz alta o nome do gato-modelo (situação denominada “condição congruente’) ou um nome diferente (“condição incongruente”).

A equipe constatou que os gatos de ambientes domésticos passavam mais tempo olhando para a tela do computador durante a condição incongruente, talvez por estarem confusos ou intrigados com a incompatibilidade entre a imagem do gato-modelo e o nome pronunciado.

Mas isso só aconteceu com os gatos domésticos, não os dos cafés de gatos. Os pesquisadores acreditam que os gatos domésticos provavelmente aprendem essas associações entre nomes e rostos observando interações entre outros indivíduos em casa. Já os que vivem em “cat cafés”, cercados por dezenas de outros gatos e pelo fluxo constante de estranhos que frequentam o local, provavelmente não têm as mesmas oportunidades de aprender socialmente os nomes de outros gatos.

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