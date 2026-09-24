Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Mundo Estranho

Os gatos gostam quando você fala com eles?

Às vezes, é bom colocar a fofoca em dia com o seu pet

Por Victor Bianchin 24 set 2026, 19h45
Gato malhado marrom e preto com olhos verdes brilhantes, olhando diretamente para cima, bigodes longos e brancos, peito branco, em fundo escuro
 (Krysten Marriman/Pexels)
Continua após publicidade
Os gatos gostam quando você fala com eles? Priorizar nos meus resultados Google

Talvez o verbo “gostar” seja um exagero, mas a ciência já diz que, sim, os gatos entendem quando você está falando com eles especificamente. Um estudo na França apresentou a 16 gatos domésticos gravações de voz de seus donos e também de estranhos — algumas delas eram falas direcionadas a outros humanos, algumas eram falas direcionadas aos próprios gatos. Eram frases comuns, como “Você quer brincar?” e “Você quer um petisco?”.

Os cientistas observaram que os gatos apresentaram uma reação distinta quando ouviram as gravações dos donos falando especificamente para gatos. Por outro lado, permaneceram indiferentes quando os donos falavam com outros humanos ou quando as vozes eram de estranhos (fossem as falas direcionadas a gatos ou não).

Há duas informações importantes aqui. A primeira é que os gatos conseguem diferenciar as falas que são para outros humanos e as falas que são para eles. Nesse segundo caso, chamado pelos cientistas de cat-directed-speech (ou CDS), geralmente usamos tons mais agudos e sentenças mais curtas e repetitivas, o que talvez torne mais fácil para o animal distinguir.

Continua após a publicidade

A outra informação relevante é que isso demonstra que os gatos conseguem estabelecer uma relação comunicativa com seus tutores. “Embora os gatos tenham fama de ignorar seus tutores, um número crescente de pesquisas indica que eles prestam muita atenção aos humanos. Os gatos podem, de fato, aprender que vocalizações específicas têm certos significados”, afirmou à revista Scientific American a especialista em comportamento felino Kristyn Vitale, que não participou da pesquisa. Ela ressaltou, porém, que o estudo foi de pequena escala.

Siga

Por que os gatos ficam “afofando” as coisas?

Continua após a publicidade

Os gatos, de forma geral, possuem muitas formas de demonstrar carinho, ainda que não possam falar. Esfregar-se nas pernas dos tutores, levantar a cauda ao vê-los, piscar lentamente em momentos de relaxamento, permitir a aproximação em momentos de descanso e usar você de travesseiro são todos sinais positivos.

Eles sabem seu nome

Continua após a publicidade

Outro estudo, feito pela Universidade de Tóquio, testou as reações de 78 gatos para saber se eles conseguiam entender seus próprios nomes. Os resultados apontaram que, na maioria das vezes, os animais conseguem de fato distinguir a pronúncia de seus nomes da pronúncia de outras palavras — até mesmo aquelas com sonoridade semelhante —, independentemente de quem estivesse falando: o tutor ou uma pessoa desconhecida.

Segundo os pesquisadores, isso mostra que “os gatos conseguem distinguir enunciados humanos com base em diferenças fonêmicas”.

Um estudo semelhante, também conduzido por cientistas japoneses, apontou que, além de conhecerem seus próprios nomes, os gatos também parecem reconhecer os nomes de outros gatos com os quais convivem e podem até saber os nomes das pessoas que moram na mesma casa.

Continua após a publicidade

Sim, seu gato pode saber seu nome!

Os cientistas estudaram gatos que viviam em ambientes com vários animais da mesma espécie, ou seja, residências com múltiplos bichanos e os “cafés de gatos” no Japão, locais onde os visitantes podem interagir com os animais residentes.

Continua após a publicidade

Nos testes, os gatos eram apresentados à fotografia de um felino conhecido do mesmo ambiente (chamado de “gato-modelo”), que aparecia em uma tela de computador. Enquanto a imagem era exibida, uma gravação da voz do tutor pronunciava em voz alta o nome do gato-modelo (situação denominada “condição congruente’) ou um nome diferente (“condição incongruente”).

A equipe constatou que os gatos de ambientes domésticos passavam mais tempo olhando para a tela do computador durante a condição incongruente, talvez por estarem confusos ou intrigados com a incompatibilidade entre a imagem do gato-modelo e o nome pronunciado.

Mas isso só aconteceu com os gatos domésticos, não os dos cafés de gatos. Os pesquisadores acreditam que os gatos domésticos provavelmente aprendem essas associações entre nomes e rostos observando interações entre outros indivíduos em casa. Já os que vivem em “cat cafés”, cercados por dezenas de outros gatos e pelo fluxo constante de estranhos que frequentam o local, provavelmente não têm as mesmas oportunidades de aprender socialmente os nomes de outros gatos.

 

Publicidade
TAGS:
Animais de Estimação
Comportamento
gato
Mundo Animal
Mundo Estranho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).