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Mundo Estranho

Por que cachorro não pode comer chocolate?

Guloseimas de humanos servem só para humanos

Por Victor Bianchin 6 mar 2026, 16h01 | Atualizado em 11 mar 2026, 14h51
Fotografia de um cachorro olhando uma mulher comer uma caixa de chocolates.
 (rfranca/Getty Images)
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Quem tem cachorro em casa sabe: basta começar a comer alguma coisa diferente para o pet encarar com aquele olhar de quem não vê comida faz 87 anos. Para nosso azar, cães são mestres na arte da sedução. Mas é importante ficar firme e nunca compartilhar comidas humanas com os cachorros, pois muitas delas podem ser perigosas para a saúde deles.

O chocolate é um grande exemplo. Ele contém substâncias que são tóxicas para o organismo dos cães e que esses bichos não conseguem metabolizar adequadamente. Por isso, um cachorro nunca deve, em hipótese alguma, consumir chocolate.

A principal substância danosa é a teobromina, um estimulante químico presente naturalmente no cacau e que está em concentrações altas no chocolate. Cães metabolizam teobromina muito mais lentamente do que humanos, fazendo com que ela se acumule e cause efeitos tóxicos no coração, sistema nervoso e rins. A cafeína também é um estimulante e, embora esteja presente em menor quantidade que a teobromina, contribui para os efeitos negativos.

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Quando cães ingerem chocolate, a teobromina e a cafeína podem:

  • Estimular o coração e o sistema nervoso além do normal.
  • Causar vômitos, diarréia, aumento dos batimentos cardíacos, tremores, convulsões e até coma.
  • Em casos graves, levar à morte, dependendo da quantidade ingerida e do tamanho do cão.
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O chocolate amargo e o chocolate culinário (comumente usado na confeitaria) são os mais perigosos, pois possuem os teores mais altos de teobromina. O chocolate ao leite também é tóxico, embora possua quantidades menores. Já o chocolate branco quase não tem teobromina, mas ainda não deve ser ingerido por cães porque sua gordura e seu açúcar ainda podem causar problemas.

Os sintomas iniciais da intoxicação por chocolate geralmente aparecem entre 6 e 12 horas após o consumo e podem incluir salivação e respiração ofegante excessivas, aumento da sede e da frequência urinária, além de mal-estar estomacal seguido de vômito e diarreia. O cão pode apresentar aumento da frequência cardíaca e ficar inquieto, nervoso e agitado. A temperatura corporal também pode cair, consequência da circulação diminuída por causa de alterações no ritmo cardíaco.

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Os sintomas extremos incluem letargia, espasmos musculares, convulsões e coma, com o animal podendo chegar a óbito. E como a teobromina tem uma meia-vida longa (o que significa que o corpo demora mais tempo para metabolizá-la), os sintomas de intoxicação por chocolate podem persistir por dias.

O tamanho do cachorro faz diferença na resposta. De acordo com o Dr. Greg Nelson, diretor de cirurgia e de diagnóstico por imagem da Central Veterinary Associates em Nova York, 100 miligramas de teobromina e cafeína por quilograma de peso do cão são suficientes para matar.

Se o seu cachorro ingerir chocolate por acidente, é melhor levá-lo ao veterinário imediatamente, especialmente se ele for pequeno.

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