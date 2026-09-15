Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
SÓ R$ 9,90/MÊS! No Dia do Cliente, leve Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço. Assine agora!
Mundo Estranho

Qual a diferença entre lesma, caracol e caramujo?

A principal diferença entre lesma, caracol e caramujo reside na concha. Descubra as características desses moluscos gastrópodes terrestres e aquáticos.

Por Da Redação 15 set 2026, 18h00 | Atualizado em 15 set 2026, 22h10
Três imagens lado a lado: uma lesma marrom clara em tronco branco, um caracol com concha clara e desenhos em galho fino, e um caracol gigante com concha escura e amarela no chão cinza com folhas secas
 (Deepak Bhandari/Gdany/Tori D/Pexels/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Qual a diferença entre lesma, caracol e caramujo? Priorizar nos meus resultados Google

Lesmas, caracóis e caramujos: embora frequentemente confundidos, esses fascinantes moluscos gastrópodes possuem distinções cruciais. A principal diferença entre eles reside na presença ou ausência de uma concha externa robusta, um detalhe que define sua classificação e estilo de vida. A imagem clássica de um caramujo com sua concha espiralada é um bom ponto de partida para entender essas espécies.

Todos pertencem à mesma classe dos gastrópodes, mas a lesma se destaca por não possuir uma concha externa visível ou ter uma estrutura vestigial, muitas vezes interna. Elas também podem habitar tanto ambientes terrestres quanto marinhos.

Já os caracóis e caramujos são caracterizados por suas conchas protetoras. Na linguagem popular brasileira, caracol é usualmente associado a espécies terrestres, enquanto caramujo refere-se mais comumente aos gastrópodes aquáticos, sejam de água doce ou salgada. Cientificamente, essa separação não é bem assim.

Juntos, esses animais somam cerca de 75 mil espécies, com fósseis que datam de 500 milhões de anos. O biólogo Luiz Ricardo Simone, do Museu de Zoologia da USP, autor de “Land and Freshwater Molluscs of Brazil”, aponta que existem entre 30 e 40 famílias de lesmas, contra cerca de 400 famílias de caramujos e caracóis.

Siga

Ovelha-folha: esse pequeno animal do fundo do mar faz fotossíntese

Continua após a publicidade

Vida e anatomia dos gastrópodes

Apesar da aparente simplicidade, esses moluscos apresentam uma anatomia complexa. Lesmas e caracóis terrestres compartilham uma estrutura corporal básica: cabeça, pé e massa visceral. Nessas espécies terrestres, a cabeça possui quatro tentáculos retráteis, dois para visão e dois para tato e olfato – uma configuração que não se repete em todos os gastrópodes: muitos caramujos marinhos e de água doce têm apenas um par de tentáculos, com os olhos localizados na base deles, e não no topo de hastes retráteis como nos caracóis terrestres

A concha dos caracóis e caramujos, que nasce como uma protoconcha, é formada por três camadas secretadas por uma glândula no manto: o perióstraco (externo, protetor, feito de conquiolina), a camada prismática (intermediária, de carbonato de cálcio) e a camada nacarada, ou nácar (interna, responsável pelo reparo da concha).

A respiração varia bastante entre os grupos. As espécies terrestres possuem um pulmão e trocam gases por um pneumóstoma lateral, além de absorverem oxigênio pela pele fina. Já entre as aquáticas, a solução respiratória depende do grupo: a maioria dos caramujos marinhos e de água doce respira por brânquias, mas alguns gastrópodes de água doce – como os caramujos do gênero Biomphalaria, hospedeiros do parasita da esquistossomose, mencionados mais adiante – também desenvolveram pulmão, subindo à superfície para respirar ar atmosférico.

Continua após a publicidade

Muitos gastrópodes terrestres são hermafroditas, ou seja, possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos, mas necessitam de um parceiro para a fecundação cruzada. Para se alimentar, utilizam a rádula, um órgão semelhante a uma língua com “dentes” para raspar e cortar o alimento, que pode variar de plantas a matéria orgânica e até outros moluscos.

Como lesmas, caracóis e caramujos se movem?

Para se mover, lesmas e caracóis contam com a ajuda de uma espécie de muco, secretado por uma glândula localizada na barriga. Essa substância gosmenta é importante porque ajuda no deslizamento do animal. Eles se movem fazendo movimentos ondulatórios, como as cobras e as minhocas. Os animais menores (de até 1 milímetro de comprimento) também contam com a ajuda dos milhares de cílios localizados na barriga, que funcionam como uma sucessão de pezinhos.

Para se movimentar, o primeiro passo é levantar a cabeça em um ângulo pequeno, de 20 a 30 graus do chão. Em seguida, o bicho estica o resto do corpo, e as partes que se desprendem do chão vão se alternando ao longo do corpo da lesma, até começar tudo de novo

Continua após a publicidade

Sem nojinho: eles são importantes

O papel desses moluscos no ecossistema é vital, e sua ausência pode causar desequilíbrios ambientais. Contudo, alguns tipos de caramujos e caracóis carregam riscos à saúde humana. Por exemplo, alguns caramujos da família Planorbidae são hospedeiros do parasita causador da esquistossomose, uma doença grave. O

Outro exemplo é o caramujo-gigante-africano (Achatina fulica), introduzido no Brasil como alternativa ao escargot, cujo muco pode transmitir dois nematódeos diferentes do gênero Angiostrongylus: A. cantonensis, que causa uma forma neurológica da doença (meningite eosinofílica), e A. costaricensis, associado a uma forma abdominal, com sintomas intestinais.

No entanto, nem todos os gastrópodes são perigosos; o escargot, um caracol terrestre da família Helicidae, é uma iguaria refinada na culinária global.

Continua após a publicidade

Você já ouviu falar que esses animais “derretem” ou morrem com sal? Essa prática torturante expõe a pele fina e permeável dos gastrópodes ao contato direto com o sal, criando um meio externo com concentração muito mais alta de sal do que a existente dentro do corpo do animal. Por osmose, a água tende a se mover sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado – por isso, ela sai de dentro do corpo do bicho em direção ao ambiente externo, fazendo com que ele perca muito líquido e morra de desidratação.

Este conteúdo foi publicado originalmente por Yuri Vasconcelos para a Mundo Estranho em 2008. Agora, foi atualizado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas da Super.

Publicidade
TAGS:
animais
gastrópode
moluscos
Mundo Estranho
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).