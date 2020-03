Que seres podem viver no corpo humano?

per-120-seres-corpo-humano

Larga do meu pé!

ANIMAL: Bicho de pé (Tunga penetrans)

TAMANHO: 1 mm

ONDE: Pele (geralmente, sola do pé) e unhas

Este tipo minúsculo de pulga vive em lugares arenosos, quentes e secos, como chiqueiros. Durante a reprodução, a fêmea se aloja na pele de mamíferos, como porcos e humanos, para se alimentar. Ela pode ficar lá até 15 dias, causando inflamação, incômodo, coceira e dor.

Tá na cara

ANIMAL: Cravo (Demodex folliculorum)

TAMANHO: 4mm

ONDE: Epiderme

É, meu amigo! Aqueles pontinhos pretos no nariz ou na testa não são sujeira. São um ser vivo – e bem feioso! É um tipo de ácaro, do filo dos artrópodes. O contágio acontece pelo contato com outra pele infectada. As fêmeas grávidas migram para a derme do novo hospedeiro e se fixam próximo a glândulas sebáceas para se alimentar de sua secreção.

Nosso corpo também tem bactérias, comoo Lactobacillus, na flora intestinal, e fungos, como o Candida albicans, na boca e vagina, entre outros órgãos.

Hóspede inconveniente

ANIMAL: Larva de mosca (Dermatobia hominis)

TAMANHO: Cerca de 2 cm

ONDE: Epiderme

O popular berne (ou dermatobiose) costuma ocorrer em bovinos, mas também pode rolar no homem, formando uma infecção similar a um furúnculo. Ali, a larva passa a fase parasitária de sua evolução, por até 40 dias. Depois, cai no solo, onde completa seu desenvolvimento até virar uma nova mosca sede de sangue.

ANIMAL: Carrapato (Amblyomma cajennense)

TAMANHO: Até 2 cm

ONDE: Pele Há mais de 800 espécies deste parasita. O mais comum nos humanos é o carrapato-estrela, também chamado de pólvora e micuim. Como se alimenta de sangue, pode transmitir doenças, como a febre maculosa, que, nos casos mais graves, leva à necrose dos tecidos e até à morte.

É coisa da sua cabeça

ANIMAL: Piolho (Pediculus capitis)

TAMANHO: Cerca de 3 mm

ONDE: Couro cabeludo

Este inseto desagradável fica agarrado aos fios de cabelo e se alimenta de sangue. A fase reprodutiva da fêmea pode durar semanas e ela chega a botar, por dia, em média, dez ovos (as famosas lêndeas). Além da coceira, o bicho pode transmitir doenças, como a febre tifoide.

A humanidade já coça a cabeça há séculos: cientistas chegaram a encontrar piolhos em múmias do Egito antigo.

Fita métrica

ANIMAL: Tênia (Taenia sollium ou Taenia saginata)

TAMANHO: Até 8 m

ONDE: Intestinos

Nem todos os nossos “caronas” são microscópicos. Este membro do filo dos platelmintos pode ter quatro vezes a altura do hospedeiro! Ele entra no nosso organismo quando comemos carne de boi ou porco infectada e, por ser hermafrodita, se fecunda para dar continuidade ao seu ciclo de vida.

