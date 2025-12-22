3 notícias sobre: insônia

Disfunção circadiana deixa mente alerta

Quando alguém não consegue dormir, é comum que a mente fique acelerada, com pensamentos que se repetem. E isso tem base biológica. Cientistas dos EUA e da Austrália constataram (1) que, em pessoas com insônia, a atividade elétrica do cérebro não apresenta certas modificações naturais nas horas que antecedem o momento de dormir – e isso se deve a uma disfunção no relógio biológico.

Problema pode estar ligado a bactérias intestinais

Cientistas da Universidade de Nanjing, na China, descobriram (2) que pessoas com insônia crônica têm maior quantidade de 12 espécies de bactéria, e menor quantidade de outras sete espécies, vivendo no sistema digestivo. O possível mecanismo envolvido nisso ainda não foi elucidado. Mas, na última década, muitos estudos apontaram relações entre a microbiota intestinal e o cérebro.

Cérebro se altera quatro minutos antes de dormir

Humanos não adormecem aos poucos; eles “capotam”. Foi o que mostrou um estudo da Imperial College London, que observou (3) a atividade cerebral de voluntários enquanto eles pegavam no sono. Os cientistas descobriram que, 4 minutos e meio antes de a pessoa adormecer, os padrões elétricos do cérebro mudam abruptamente – é um “ponto de não retorno”, a partir do qual é inevitável dormir.

Fontes 1. “Cognitive-affective disengagement: 24h rhythm in insomniacs versus healthy good sleepers”; 2. “Investigating bidirectional causal relationships between gut microbiota and insomnia”; 3. “Falling asleep follows a predictable bifurcation dynamic”.