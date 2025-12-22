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Saúde

3 notícias sobre: insônia

Os casos só aumentam. Mas a ciência começa a encontrar pistas.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 dez 2025, 12h00
Imagem, em preto e branco, de garota deitada de bruços, acorda, olhando para um relógio despertador.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Disfunção circadiana deixa mente alerta
Quando alguém não consegue dormir, é comum que a mente fique acelerada, com pensamentos que se repetem. E isso tem base biológica. Cientistas dos EUA e da Austrália constataram (1) que, em pessoas com insônia, a atividade elétrica do cérebro não apresenta certas modificações naturais nas horas que antecedem o momento de dormir – e isso se deve a uma disfunção no relógio biológico.

Problema pode estar ligado a bactérias intestinais
Cientistas da Universidade de Nanjing, na China, descobriram (2) que pessoas com insônia crônica têm maior quantidade de 12 espécies de bactéria, e menor quantidade de outras sete espécies, vivendo no sistema digestivo. O possível mecanismo envolvido nisso ainda não foi elucidado. Mas, na última década, muitos estudos apontaram relações entre a microbiota intestinal e o cérebro.

Cérebro se altera quatro minutos antes de dormir
Humanos não adormecem aos poucos; eles “capotam”. Foi o que mostrou um estudo da Imperial College London, que observou (3) a atividade cerebral de voluntários enquanto eles pegavam no sono. Os cientistas descobriram que, 4 minutos e meio antes de a pessoa adormecer, os padrões elétricos do cérebro mudam abruptamente – é um “ponto de não retorno”, a partir do qual é inevitável dormir.

Fontes 1. “Cognitive-affective disengagement: 24h rhythm in insomniacs versus healthy good sleepers”; 2. “Investigating bidirectional causal relationships between gut microbiota and insomnia”; 3. “Falling asleep follows a predictable bifurcation dynamic”.

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Bactérias
insônia
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