“75% das crianças já tiveram Covid”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Nos EUA, 3 em cada 4 crianças já foram infectadas pelo coronavírus, diz estudo do Centers for Disease Control (CDC).

Qual é a verdade:

A pesquisa (1) analisou os exames de sangue de 45 mil americanos, de várias faixas etárias, em busca de anticorpos contra a proteína N (nucleocapsídeo) do coronavírus. Quando esses anticorpos estão presentes, é porque a pessoa realmente já teve Covid (as vacinas geram anticorpos contra outra proteína, a spike).

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Só que o estudo usou sangue de pessoas que haviam recebido atendimento médico. E a Covid ainda é um dos principais motivos que levam gente ao hospital.

Portanto, no grupo avaliado pelo estudo, naturalmente haverá um percentual bem maior de indivíduos que têm ou já tiveram Covid do que entre a população em geral – e o número de 75% está superestimado.

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Fonte 1. Seroprevalence of Infection-Induced Sars-CoV-2 Antibodies – United States, September 2021-February 2022. CDC, abril de 2022.